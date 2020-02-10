Paratise يحصد جائزة افضل سيناريو اصلي في الأوسكار

حصد الفيلم الكوري Paratise جائزة افضل سيناريو اصلي خلال حفل توزيع جوائز الاوسكار في نسحته الـ92 الذي يقام في مسرح دولبي بمدينة هوليوود.





وينافس فيلم Paratise على عدة جوائز أهمها جائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل فيلم أجنبي غير ناطق بالانجليزية.





يروي الفيلم قصة عائلة من العاطلين عن العمل وعلى رأسها الوالد، يعيشون في شقة قاتمة وبائسة تحت الأرض بين الصراصير والقوارض. وتتغير حياة هذه العائلة المكونة من زوجين وولديهما عندما يحصل الابن على عمل كمدرّس لغة إنكليزية لفتاة في عائلة برجوازية تقطن في دارة فارهة مع حديقة وباحات فسيحة وديكور مميز.



