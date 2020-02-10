د. مروة حسين تكتب: زوجي لا تنسى عيد الحب

تبادل الهدايا والأحتفال في هذه المناسبة يعد تجديد وشحن للعواطف والمشاعر بين الزوجين وذلك في جميع المستويات الإجتماعية و الثقافية ومن المتعارف عليه أن الزوج ينسى أو يتناسى المناسبات الخاصة مثل عيد الزواج وعيد الميلاد وعيد الحب وغيرها والزوجة هي التي تحزن بشدة وتعلن غضبها وثورتها عليه.





ولذلك النداء هنا إلى الزوج أحذر من نسيان الهدية أو تجاهل مشاعر الزوجة حتى يكون في إستمرارية لحياة هادئة ومستقرة ينتج عنها نسيج أسري مترابط ومتزن نفسيا ووجدانيا وهام جدا أن لا نضع الظروف الإقتصادية عائقا للإحتفال بمثل هذه المناسبات فالهدية بأبسط صورها لها تأثير كبير على شريكة الحياة وتجعلها تشعر بالرضا والتوافق والألفة وإنها مازالت حبيبتك وطفلتك المدللة.





ولكن إذا أهملت المناسبات الخاصة ستصبح الحياة مملة وينقص أو ينعدم التواصل بينكما وكل طرف مع الوقت سينادي بحقوقه وينسى واجباته ويعم الجفاء بينكما وربما ينتهي الحال بشيئ من العنف وسوء المعاملة مما يؤدي إلى الطلاق أو الخلع لا قدر الله فالمشاعر مثل الأزهار كلما سقيتها كلما أزدهرت وترعرعت وأنتجت أجمل الثمار وفالختام أتمنى عام مليئ بالحب لكل الناس .