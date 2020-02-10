AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ساحة رأي

د. مروة حسين تكتب: زوجي لا تنسى عيد الحب

الإثنين 10/فبراير/2020 - 10:19 ص
صدى البلد
Advertisements
تبادل الهدايا والأحتفال في هذه المناسبة يعد تجديد وشحن للعواطف والمشاعر بين الزوجين وذلك في جميع المستويات الإجتماعية و الثقافية ومن المتعارف عليه أن الزوج ينسى أو يتناسى المناسبات الخاصة مثل عيد الزواج وعيد الميلاد وعيد الحب وغيرها والزوجة هي التي تحزن بشدة وتعلن غضبها وثورتها عليه.

 ولذلك النداء هنا إلى الزوج أحذر من نسيان الهدية أو تجاهل مشاعر الزوجة حتى يكون في إستمرارية لحياة هادئة ومستقرة ينتج عنها نسيج أسري مترابط ومتزن نفسيا ووجدانيا وهام جدا أن لا نضع الظروف الإقتصادية عائقا للإحتفال بمثل هذه المناسبات فالهدية بأبسط صورها لها تأثير كبير على شريكة الحياة وتجعلها تشعر بالرضا والتوافق والألفة وإنها مازالت حبيبتك وطفلتك المدللة.

 ولكن إذا أهملت المناسبات الخاصة ستصبح الحياة مملة وينقص أو ينعدم التواصل بينكما وكل طرف مع الوقت سينادي بحقوقه وينسى واجباته ويعم الجفاء بينكما وربما ينتهي الحال بشيئ من العنف وسوء المعاملة مما يؤدي إلى الطلاق أو الخلع لا قدر الله فالمشاعر مثل الأزهار كلما سقيتها كلما أزدهرت وترعرعت وأنتجت أجمل الثمار وفالختام أتمنى عام مليئ بالحب لكل الناس .
Advertisements

ترشيحاتنا

بسبب بيبو .. تفاصيل خناقة جمال حمزة وشيكابالا مع مشجعين

غير الأكل.. أشياء غير متوقعة احتفظي بها في الثلاجة

الصيغة الصحيحة للصلاة على النبى.. الإفتاء تكشف عن 35 كلمة.. تعرف عليها

حادث مؤلم .. هجوم أسود على فتاة وتمزيقها حتى الموت

لماذا يتحدث القرآن عن المستقبل بصيغة الماضي.. الإفتاء ترد.. فيديو

بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

AdvertisementS

الساعة بـ 500 جنيه .. شبكة دعارة حلوان استقطبت طالبات المعاهد الفنية والصور دليفري

الدولار يتهاوى أمام الجنيه .. أسعار العملات في البنوك اليوم الاثنين 10-2-2020

شديد البرودة و أمطار غزيرة .. الأرصاد تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

بشرى سارة .. انخفاض جديد في أسعار الذهب اليوم الاثنين 10-2-2020

الفرح باظ.. صدمة لعروس بعد إفساد صديقاتها حفل زفافها

مفاجأت جديدة فى تحقيقات مذبحة كفر الدوار.. المتهم: خططت لقتل اخويا وعياله وعمى وأسرته.. الحلقة الرابعة

بشرى لأصحاب المعاشات من الأطباء.. تحرك برلماني لـ مد سن المعاش

بعد تفشي كورونا.. أول إصابة بإنفلونزا الطيور في الصين

بـ 5 جنيهات.. تخلصى من عرق النسا بدون جراحة

تحريات مذبحة حدائق الأهرام: الزوج عجز عن سداد 31 مليون جنيه فقتل زوجته وابنته وانتحر

أخبار الرياضة ليلا.. حقيقة إلغاء السوبر.. فساد الاتحاد الإفريقي.. رباعي الأهلي يقتربون من بيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوسكار 2020.. كل ما تريد معرفته عن الفائزين وأهم اللقطات الطريفة والإنسانية

نصائح للمقبلين على شراء سيارة مستعملة والوقت الأنسب للشراء.. فيديو

غياب أعمال مصممي الأزياء العرب .. والألوان الفاتحة اختيار النجمات.. مشاهد من إطلالات نجوم أوسكار 2020.. صور