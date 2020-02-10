مؤسس مشروع مبادرة مدرستك مشروعك: 120 ألف طالب على قوائم الانتظار بالجيزة وأكتوبر

قال عماد عيسى، مؤسس مشروع مبادرة "مدرستك مشروعك"، إن المبادرة مجرد فكرة تحقق معادلة صعبة في كيفية تربية الابناء بتعليم راقي وادمي لخلق جيل واعي ومثقف ولكن بنفس التكلفة الحكومية "مصاريف مخفضة" عن طريق العمل التشاركي.

وتابع عماد عيسى، من خلال حواره في برنامج "صباح الورد"، الذي يذاع على قناة Ten الفضائية، أن الفكرة بدأت عن تجربة شخصية عندما قدم لاولاده في احدى المدارس الخاصة وانتظر أكثر من 6 أشهر للرد عليها سواء بالقبول أو بالرفض، وانهم قاموا بتأخير الاولاد سنة للالتحاق بالمدرسة.

وأضاف مؤسس مشروع مبادرة "مدرستك مشروعك"، من هنا جاءت فكرة المبادرة بالتعاون مع مجموعة من أولياء الأمور الذين يعانوا من نفس المشكلة، و بعد البحث اثبت ان هناك اكثر من 120 ألف طالب على قوائم الانتظار في المدارس بمنطقة الجيزة وأكتوبر.

وذكر مؤسس مشروع مبادرة "مدرستك مشروعك"، أن المبادرة عملت على تجميع كل جهود أولياء الأمور سواء من دعم مادي او مجهودات ذاتية، لعمل مدرسة تخلق التفاعل بينها وبين الطلاب والتصدي للمدارس التي تتاجر بالطلاب وأولياء الأمور.

وقال : بدءنا العمل على الإجراءات الحكومية من خلال التواصل مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية لتخصيص قطعة أرض لإنشاء المدرسة، والحصول على التراخيص المطلوبة، وهناك دعم قوي من وزارة التربية والتعليم، ووضع الخطة التي ستعمل عليها المدرسة وإدارتها.