القصة الكاملة لأزمة الصحة والأطباء.. بلاغ للنائب العام واتهامات بالتحريض .. والنقابة: سنرد بالمستندات

أزمات متكررة اشتعلت مؤخرا، بين نقابة الأطباء وزارة الصحة، آخرها حادث طبيبات المنيا، وما ترتب عليه من تبعات كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير ، وصلت لحد قيام وزارة الصحة بتقديم بلاغ للنائب العام ضد نقابة الأطباء باعتبار أنها تعمل على إفشال جهود الوزارة في الارتقاء بالمستوى التعليمي والمهني للأطباء، عبر محاولة منعهم من التسجيل في برنامج الزمالة المصرية، كما تسببت في امتناع نحو نصف دفعة سبتمبر 2019 عن التسجيل بالتكليف .





نقابة الاطباء كانت في انتظار قرارات كثيرة لتهدئة الأطباء عقب حادث طبيبات المنيا ، مثل محاسبة المسئولين ، وإعادة النظر في الإدارة المتعسفة من جانب البعض في الوزارة ، إلا أن ذلك لم يحدث بينما الوزارة من جانبها، ووفقا للبلاغ الذي قدمته ضد الأطباء ترى أن النقابة تحرض أعضائها على عدم الاستجابة لمناشدة وزارة الصحة بالالتزام بالتدريبات الخاصة بمواجهة كورونا ، كما ترى أن النقابة تعمل على تأجيج الرأي العام .

ورفضت نقابة الأطباء اتهامات الوزارة لها بالتحريض ، مؤكدة أنه لم يصل للنقابة حتى الآن إخطار رسمي بالبلاغ المقدم من وزارة الصحة .





وقال الدكتور ابراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، انه لم يصل حتى الآن إخطار رسمي بالبلاغ المقدم من وزارة الصحة للنائب العام ضد النقابة ، وأن ذلك لم يخرج عن كونه تصريحات من مصادر لوسائل الإعلام فقط.





واكد الزيات في تصريحات لصدي البلد، أن النقابة وفقًا للدستور والقانون منوط بها الدفاع عن أعضائها وعن مصالحهم وحقوقهم، ولن تتوقف عن ذلك.





وأفاد الزيات، أن الدفاع عن الأطباء لايعضب الوزارة لأن النقابة تمارس دورها الدستورى، و بلاغ الوزارة سابقة جديدة نراها فى وزارة الصحة، مضيفًا أن النقابة الأطباء سترد على وزارة الصحة بشكل رسمى وبالمستندات فى حال تم التحقيق فى البلاغ رسميا.





وأضاف أن كافة البيانات الرسمية الصادرة من النقابة خلال الفترة الماضية، أكدت على أن التدريبات غير العاجلة يجب إعلام الأطباء قبلها بفترة كافية، وأن يكون التدريب فى كافة محافظات الجمهورية تسهيلًا على الأطباء، وإذا كانت هناك ضرورة قصوى لتدريب الأطباء خارج محافظاتهم لا نمانع ولكن يجب توفير وسيلة نقل آمنة باعتبارها مأمورية تدريب، ولم نرفض التدريب نفسه، بالعكس فنحن دائمًا ما كنا نطالب الوزارة بإجراء تدريبات مستمرة للأطباء





واوضح عضو المجلس، ان النقابة لم تحرض أى طبيب على عدم التسجيل فى التكليف، وإنما شباب دفعة 2019 هم من اعترضوا على شروط التسجيل ووصفوه بأنه ظالم جدًا، وسجلوا به فور تعديل بعض البنود بعد مفاوضات طويلة بين النقابة والوزارة، وبدورها يجب أن تقف النقابة بجانب أعضائها، وهو بالمثل دور كافة النقابات.





ومن جانبه قال الدكتور ايهاب الطاهر، الأمين العام للنقابة العامة للأطباء، ان النقابة علمت من وسائل الإعلام، بتقديم وزارة الصحة والسكان ببلاغ للنائب العام، لعدة مخالفات ارتكبتها نقابة الأطباء، من شأنها تكدير الأمن العام باختلاق الأكاذيب وافتعال الأزمات، وإثارة الأطباء، والتسبب في إهدار المال العام.





وأكد الأمين العام، في تصريحات لصدي البلد، أن الاتهامات كيدية وغير حقيقية.





واضاف الطاهر، ان النقابة لن تتخلي عن أداء واجبنا فى الدفاع عن حقوق الأطباء .