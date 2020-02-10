بمناسبة عيد الحب.. علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بمسرح جامعة مصر

أنهت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا جميع استعداداتها لاستضافة الحفل الفنى الكبير، الذي يحييه نجم الغناء العربى على الحجار بمناسبة عيد الحب، والذى يُقام على مسرح جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا الجمعة المقبلة فى الثامنة مساء فى احتفالية وتظاهرة فنية كبيرة.





وكان الدكتور خالد الطوخى، رئيس مجلس أمناء الجامعة قد أصدر قرارًا بتنظيم حفلات دورية علي مسرح الجامعة تحمل اسم «أضواء المدينة» بحيث يتم تقديمها من خلال برنامج فنى متكامل يقوم بإحيائه مجموعة من كبار نجوم الغناء فى مصر والعالم العربى «السوبر ستار»،





يشار إلى أن حفل النجم الكبير على الحجار الجمعة المقبلة يتضمن فاصلين غنائيين، ويراعي فيه الحجار التنوع ما بين أغاني ألبومه الجديد، والأغاني الرومانسية وتترات المسلسلات التي تغنى بها، وكذلك مجموعة من أشهر ما غنى طوال رحلته الغنائية.





وفي ختام الحفل، يقدم علي الحجار ميدلي لأجمل الأغاني الرومانسية بمناسبة عيد الحب وأيضا الوطنية، والذي يلاقي دائمًا تفاعلًا قويًا وحماسيًا من جمهوره.





يذكر أن جامعة مصر قد احتضنت مؤخرا احتفالات فنية ضخمة لنجوم الطرب من مصر والعالم العربي ومنهم إليسا ومدحت صالح وكارول سماحة، كما تجهز الجامعة لمفاجأة فنية كبيرة سيتم الإعلان عنها قريبا.





