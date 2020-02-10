في المحلة.. شاهد أول وأكبر مصنع غزل ونسيج في العالم

اعتمدت مصر مؤخرًا برنامج شاملًا لتجديد قطاع شركات الأعمال للغزل والنسيج ووقع الاختيار على شركة "ريتر السويسرية" لتكون الشريك المثالي في تطوير المصانع وتصبح علامة فارقة في صناعة الغزل والنسيج على مستوى العالم.





وتضمن برنامج مصر لإحياء صناعة الغزل والنسيج إنشاء عدد من المصانع في مناطق مختلفة في مختلفة انحاء الجمهورية، ولكن كانت البداية من مصنع الغزل والنسيج في المحلة الكبرى والذي خطط له ليكون اكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم، لتعود مصر إلى ريادتها في صناعة الغزل والنسيج.





ويحتوى مصنع المحلة للغزل على خط انتاج خيط طرف مفتوح ويتكون من 6 ماكينات، ويضم اكفأ ماكنة غزل "كومباكت" في العالم، ويتكون من احدث خط تفتيح وتنظيف ويتكون من 42 ماكنة، 18 ماكنة سحب و13 ماكنة تنشيط و16 ماكنة برم، و112 ماكينة غزل كومباكت.





وهذا لانتاج خيوط رفيعة وجودة عالية من خيوط الكومباكت المصنعة من القطن طويل التيلة بنسبة 100%، وتبدأ عملية الانتاج داخل المصنع بتحضير الالياف تلك المرحلة الرئيسية التي تنفذها ماكينات ريتر بجودة لا تقبل المنافسة، وهذا لامتياز الماكينات بقدرات فائقة لتحضير شعيرات القطن، وتعود مصر بهذه المشروعات في ريادتها لمجال الصناعة والتجارة.