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محافظات

رفع 13 ألف طن مخلفات بناء من المداخل الرئيسية لمدينة الزقازيق

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:15 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية،عن الانتهاء من رفع 13 ألفا و897 طن ومخلفات بناء بواقع 367 نقله من علي جانبي طريق الأحرار، وطريق الزقازيق / ديرب نجم، وأسفل كوبري شرويدة ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره لتوسعة الطريق ولإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل مدينة الزقازيق  وخلق جو بيئي وصحي أمن ونظيف.


وأكد محافظ الشرقية، على الشركة المسند لها  نقل مخلفات المباني مع علي جانبي الطرق الرئيسية بمداخل مدينة الزقازيق بضرورة الإلتزام  بالمدة الزمنية المحددة طبقًا للتعاقد ، وذلك تنفيذًا لخطة محافظة الشرقية للتخلص من مخلفات المباني من علي جانبي الطرق الرئيسية ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين،  فضلًا عن تكثيف الأعمال بورديات  صباحيه ومسائية لحين الإنتهاء من كافة الأعمال.


ونوه المحافظ إلى أنه في إطار تنفيذ وإستكمال  خطة تطوير وتجميل مدينة الزقازيق تم التعاقد مع متعهد لرفع مخلفات المباني والتي تقدر بـ 50 ألف طن من علي جانبي طرق القنايات وهرية الجديد والأحرار وميت غمر وتل حوين وعلاء الدين والعصلوجي والزنكلون لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمداخل العاصمة.


وأشار المحافظ إلى استمرار عمليات رفع القمامة ومخلفات البناء من علي جانبي الطرق، وذلك حفاظا علي المظهر الجمالي وإضفاء لمسة جمالية للمواطنين.

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