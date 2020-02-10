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حوادث

ضبط أدوية نفسية محظورة ومهربة في صيدلية بالعباسية

الإثنين 10/فبراير/2020 - 01:16 م
صدى البلد
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كتب – محمد صبري :
تمكن ضباط إدارة مباحث التموين بالقاهرة بالتنسيق مع مفتشي الإدارة العامة للتفتيش الصيدلي بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة من ضبط المسئول عن صيدلية بشارع العباسية ـ دائرة قسم شرطة الظاهر لقيامه بإدارة الصيدلية بدون ترخيص.

وتبين حيازته عقاقير طبية غير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها داخل  البلاد بالمخالفة لأحكام القانـون وذلك بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة .


وعثر بداخل الصيدلية على 34 عبوة أدوية مختلفة الأنواع " مؤثرة على الحالة النفسية "و53 عبوة أدوية مختلفة الأنواع " مهربة جمركيا وغير مسجلة بوزارة الصحة " جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها .


بمواجهته اعترف بمزاولته مهنة صيدلي بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع  لتحقيق أرباح غير مشروعة ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق .
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