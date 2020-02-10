أغلق المدن وعلق الرحلات والدراسة..الرئيس الصيني : الوضع خطير بسبب كورونا

حذر الرئيس الصيني، تشي جين بينج، امس الأحد، من أن تفشي فيروس كورونا المستجد أصبح خطيرًا داخل الصين، وذلك في الوقت الذي تعكف فيه السلطات على تسريع وتيرة إنتاج أدوية تتميز بفعاليتها ضد فيروس كورونا.





وصباح اليوم، أعلنت الصين ارتفاعا جديدا في ضحايا فيروس كورونا، بعد انخفاض حاد في اليوم السابق، لتقترب حالات الوفاة من الألف حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 908، بالإضافة لاثنين آخرين خارج الصين، وقالت وزارة الصحة الصينية إنها اكتشفت إصابة 3062 حالة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما رفع إجمالي عدد المصابين في البر الرئيسي الصيني إلى 40171.





وسبب الوباء تعطيلا كبيرا للحياة في الصين حيث تحولت المدن الصينية، التي تعج عادة بالحركة، إلى مدن أشباح خلال الأسبوعين الماضيين، بعد إغلاق فعلي للمدن وإلغاء الرحلات الجوية وإغلاق المصانع والمدارس.











