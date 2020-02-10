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أخبار البلد

#القمة_الأفريقية يتصدر تويتر.. ومغردون: هدفها نهضة شعوبنا

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:49 م
صدى البلد
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منار نور
انطلقت القمة الإفريقية العادية الـ33، أمس، الأحد، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا؛ تحت شعار "إسكات البنادق وتهيئة الظروف للتنمية في إفريقيا".

دشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر #القمة_الأفريقية ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى تويتر، وتفاعل معهم عدد كبير من مستجدمي السوشيال ميديا. 

 وجاءت التعليقات كالتالى:

نتمي ان القمة الأفريقية تخرج لينا بقرارات تخص وقف دعم الإرهاب في ليبيا
#القمة_الأفريقية

القمة الأفريقية تناقش الأوضاع في ليبيا ووقف دعم تركيا للإرهاب في ليبيا
#القمة_الأفريقية

#القمة_الأفريقية تعود من جديد لنهضة الكثير من الشعوب العربية والسعي لحل أزمة ليبيا

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