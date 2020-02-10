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حوادث

الداخلية تعلن تفاصيل تحرير طفل مختطف في بورسعيد.. العصابة ساومت والده على 2 مليون جنيه

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:36 م
صدى البلد
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مصطفي الرماح - أحمد مهدي
كشفت الاجهزة الامنية بوزارة الداخلية ملابسات واقعة إختطاف طفل ببورسعيد ومطالبة أهليته بدفع 2 مليون جنيه فدية لإطلاق سراحه وضبط مرتكبي الواقعة.


تبلغ لقسم شرطة المناخ بمديرية أمن بورسعيد من (تاجر ، مقيم بدائرة قسم شرطة الشرق) بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية بخطف (ابنه، سن 10 ، طالب بالصف الرابع الإبتدائى) حال قيامه باللهو مع أحد آقاربه أمام مسكن عائلة والدته الكائن بدائرة قسم شرطة المناخ وهروبهما وتلقيه فى وقت لاحق إتصالا هاتفيا من مجهول طلب خلاله الحصول على مبلغ ( 2 مليون جنيه) كفدية مقابل إطلاق سراحه وقيامه بالتفاوض معه والإتفاق على دفع مبلغ (800 ألف جنيه) وتركه ذلك المبلغ فى مكان قام بتحديده (كائن بأطراف مدينة بورسعيد على ضفاف بحيرة المنزلة بدائرة قسم شرطة الزهور) وعقب ذلك قام بإطلاق سراح الطفل المُختطف .


أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى ببورسعيد عن تحديد مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص لهم معلومات جنائية مسجلة ، جميعهم مُقيمون بدائرة قسم شرطة الضواحى) حيث توصلت التحريات إلى إرتباط زوجة أحد المتهمين بصلة قرابه بعائلة والدة الطفل المجنى عليه وعلمها منها بثراء والده فعقدوا العزم على خطفه ومساومة والده على دفع مبلغ الفدية وإستغل زوجته فى رصد تحركات الطفل ووالدته "دون علمها" وإستعان بالمتهمين الآخرين لتنفيذ مُخططه الإجرامى .


عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم وبحوزتهم ( 800 ألف جنيه) وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها وإعترفوا تفصيليًا بإرتكابهم الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط (الدراجة النارية والسيارة والهاتف) المستخدمين فى إرتكاب الواقعة .


تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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