AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

مفتى الجمهورية يحدد 4 معايير لاختيار الزوجة الصالحة.. تعرف عليها

الإثنين 10/فبراير/2020 - 02:58 م
4 معايير لاختيار
4 معايير لاختيار الزوجة الصالحة
Advertisements
محمود ضاحي

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الأساس في تكوين الأسرة هو حُسْن الاختيار وهو الضمان الحقيقي للنجاح في الحياة الزوجية، كما تدل التجربة الإنسانية على ذلك.


وأضاف «علام» أن الشرع الحنيف قد حرص كل الحرص لأجل تحقيق مقاصد العقد الشرعية؛ حيث أَوْلَى مسألة اختيار كل من الخاطِـبَيْن للآخر عناية خاصة، فأمر بالبحث عن أخلاق كلٍّ منهما والمبادئ المستقرة في أسرتيهما.


وأوضح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أخبرنا ببواعث الناس عادة على الإقدام على الزواج، محفزًا المقبلين على هذا الأمر أن يكون الدين – بمعنى الأخلاق والتربية الحسنة – مطمح أمرهم فيما يأخذون ويتركون؛ إذ الزواج شأن يدوم أمره وتزداد أهميته، وذلك في قوله: «تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِبَتْ يَدَاكَ» رواه البخاري (4802) ومسلم (1466) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، منوهًا بأن«تربت يداك» كلمة جارية على ألسنة العرب يقصدون بها التحفيز وإثارة الكوامن نحو فعل الصالح للإنسان.


وتابع: وفي هذا إشارة قوية لضرورة تواجد صفات الأصالة والقيم والمبادئ والمعبّر عنها بالدين، ولا مانع من امتزاجها بغيرها، ولكن لا يمكن بحال الاستغناء عن الدين والقيم.


وشدد مفتي الجمهورية، على أن المال والجمال والحسب صفات مرغوب فيها لدى بعض الناس لكنها قد تتغير ولا تدوم، وهذا يحدث كثيرًا كما تدل عليه التجربة والواقع المشهود، أما الأصالة والقيم فلا تتغير ولا تتبدل إلا نادرًا، ومن ثم فهى أجدر وأولى بالبحث عنها.


قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن الزوجة الصالحة متاع الحياة الدنيا، قال تعالى" وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.


وأضاف الداعية الاسلامى خلال لقاء تلفزيوني، أن حسنة الدنيا هى الزوجة الصالحة، ولما أظلمت الدنيا على الرسول تفتحت بزوجة صالحة كانت السيدة خديجة رضى الله عنها وأرضاها.


وتابع": استحقت أن ينزل جبريل يقرؤها السلام، فقال لها النبي «يا خديجةُ هذا جبريل يُقرؤك السلام من ربّك» و تُجيبُ خاشعةً: «لله السّلامُ، ومنه السّلامُ، وعلى جبريلَ السّلامُ».

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كيف تبني لنفسك بيتاً فى الجنة... 5 أعمال توصلك للمنزلة العظيمة

دعاء الزواج المستجاب من شخص معين بـ3 آيات من سورة البقرة بعد الفجر

هتعملي بيه إيه.. أشقاء يطمعون في مال أختهم التي لا تنجب.. والإفتاء ترد

رمضان عبدالمعز: 4 سيدات اصطفاهم الله خير نساء الأرض.. فيديو

زوجة سمينة وزوج لطيف.. شروط اختيار شريك الحياة في العصر المملوكي

معايير اختيار الزوج.. الأزهر يحدد اثنين ويحذر من أمرين.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

رمضان جانا.. هل يشارك رمضان صبحي في مباراة السوبر ضد الزمالك ؟

شاهد .. رانيا يوسف تثير الجدل بفيديو جديد

ألقاها بملابسها الداخلية.. قرار جديد بشأن قاتل ثلاثينية أثناء العلاقة الحرام في سيارة بالجيزة

مصرع 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادث مروع بالمنيا

منتجع جليدي وراء بؤرة فيروس كورونا في أوروبا

الداخلية تعلن تفاصيل تحرير طفل مختطف في بورسعيد.. العصابة ساومت والده على 2 مليون جنيه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هنتغدى إيه النهاردة.. كوسة محشية باللحم المفروم وأرز بسمتي

بملابس سوداء.. مين أحلى نجلاء بدر ولا منى ممدوح؟

الطرد بسبب الأمانة.. أسترالي يقيل عامليَن سلّما 500 ألف دولار للشرطة بعد العثور عليها