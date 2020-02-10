بدء تدريب قادة المؤسسات الصحية وتنمية قدراتهم في الغربية

أعلنت مديرية الصحة بالغربية اليوم فتح باب القبول والتسجيل للراغبين فى البرنامج التدريبي للدفعة السابعة للعام " 2019 – 2020"، لإعداد قادة المؤسسات الصحية، بالتعاون مع أكاديمية الدراسات المتقدمة والتعليم المستمر، ومركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة دمنهور.

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وأوضح الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن هذا البرنامج يستهدف جميع فئات العاملين بالقطاع الصحي، أطباء بشريين، وأطباء أسنان، وصيادلة وعلاج طبيعي، وتمريض، وكيمائيين وفنيين، وإداريين، لافتا إلى أن الدراسة بالبرنامج ستنطلق أول مارس المقبل.





وقال وكيل الوزارة إن البرنامج التدريبى، يشمل إدارة مستشفيات، وأساسيات الجودة والاعتماد بالمؤسسات الصحية، ومكافحة عدوى، والتخطيط الاستراتيجي للقطاع، واتخاذ القرار وحل المشكلات، وإدارة الأزمات والكوارث الطبية، ومهارات الإشراف والقيادة، والحقوق والواجبات القانونية والمالية للعاملين بالقطاع الصحي في ضوء قانون الخدمة المدنية، وقانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية (قانون الكادر).