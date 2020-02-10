مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الاثنين ، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر .. مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب.



وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب ، فهذا يعني لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر"..مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.