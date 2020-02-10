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أخبار العالم

مستشار ترامب: لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر

الإثنين 10/فبراير/2020 - 06:03 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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أ ش أ
أكد مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، اليوم الاثنين ، أنه لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر .. مشيرا إلى أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب.

وقال جبريال صوما وهو عضو المجلس الاستشاري لترامب - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - "إنه طالما أن الحكومة الأمريكية لم تؤكد خبر الانسحاب ، فهذا يعني لا انسحاب للقوات الأمريكية من العراق في الوقت الحاضر"..مضيفا أن القوات الأمريكية باتفاق مع الحكومة العراقية موجودة لمساعدة العراق ضد داعش.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي قد قال في وقت سابق : "إن ثلاث دول هي فرنسا وألمانيا وأستراليا، قدمت طلبًا الى قيادة العمليات المشتركة من أجل وضع جدول زمني لسحب قواتها من العراق".
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