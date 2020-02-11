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تكنولوجيا

في 3 خطوات.. كيف تستخدم آي كلاود من هاتفك الأندرويد

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 01:00 ص
كيف تستخدم آي كلاود
كيف تستخدم آي كلاود من هاتفك الأندرويد
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قسم التكنولوجيا

تعتبر خدمة iCloud "آي كلاود" خاصة بأجهزة آبل فقط، وعلى الرغم من إنها ليست متاحة على هواتف الأندرويد الذكية كتطبيق لكن يمكنك كمستخدم أندرويد الحصول على الخدمة باتباع الخطوات التالية.

وفقًا لموقع "Engadget" هناك ثلاث خطوات لاستخدام آي كلاود على جهازك الأندرويد من خلال أي متصفح مثل "جوجل كروم".

أولًا: لتفعيل خدمة آي كلاود قم بفتح المتصفح وكتابة " icloud.com" 

ثانيًا: قم بالتسجيل من خلال استخدام حساب آبل 

ثالثًا: فى حالة استخدامك لمتصفح جوجل كروم فيمكنك إضافة آي كلاود للصفحة الرئيسية بهاتفك من خلال الضغط على الثلاث نقاط بأعلى الشاشة واختيار "إضافة للصفحة الرئيسية".

ويذكر أن كافة مميزات آي كلاود لن تعمل بهاتفك الأندرويد مثل التزامن الآلي والتذكير والملاحظات وغيرها، لكن يمكنك تفعيل خاصية "ايجاد هاتفى" بدون أخطاء.

وآي كلاود هى خدمة أطلقتها شركة أبل عبر الإنترنت في 2011، وفي عام 2013، أصبحت الخدمة متاحة لـ320 مليون مستخدم. 

وتقدم iCloud خدمة حفظ الملفات بأنواعها، ويمكن للمستخدم الوصول إليها من أي مكان باستخدام حساب (Apple Id)، ويمكن تنزيل الملفات المحفوظة على أجهزة mac os و ios بالإضافة إلى Windows، وتتيح الخدمة مشاركة الملفات مع مستخدمين آخرين، كما تمكن المستخدم من إدارة ملفاته في حال تعرض أجهزته للضياع أو السرقة، وتسمح الخدمة بإظهار البيانات على أبل تي في بواسطة وصلات خاصة لا سلكية وآمنة.

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