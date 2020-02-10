AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

داية تكسر قدم جنين أثناء ولادته .. تفاصيل صادمة

الإثنين 10/فبراير/2020 - 11:58 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد شريف

هاجم الأطباء الروس الأباء  المتعلمين الذين يقومون بتوظيف الديات غير مؤهلات للولادات المنزلية ، وذلك بعد أن عانى طفل من كسر في الساقين أثناء ولادته.


تظهر الصور المروعة أقدام الصبي الزرقاء بعد كسر ساقيه عندما لم تستطع داية من الهواة التعامل مع رضيع خلال ولادته ، وذلك بعد فشلها هي ومساعدتها  في البداية في إخراج الجنين من رحم امه.  


ووقع الحادث الصادم في مدينة فورونيج، حيث خرج الجنين أولا بأقدامه عبر رحم أمه ، وهذا الأمر أصاب الداية ومساعدتها بالذعر حيث تأخرا في إخراج الطفل من الرحم الام قبل نقلها إلى المستشفى.



استمرت الداية ومساعدتها في محاولة إخراج الطفل من ساقه وأخبروا الأب المسمى إيفان زد ، أنهم لا يريدون استدعاء سيارة إسعاف لأنهم قد يواجهون "مسؤولية جنائية" بسبب تصرفهم الديتان غير مؤهلات.


وحين باتت ولادة الجنين حرجة أجبرت الداية ومساعدتها الام على وضعها داخل سيارة لنقلها هي وزوجه إلى المستشفى الولاده 


لحسن الحظ ،  أنقذ الأطباء كل من الأم والطفل. الآن هم في المنزل، حيث أصيب الجنين بكسر في اقدامه.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. ماذا فعل طفل بقائد سيارة صدمه في إشارة مرور

أول تعليق من والد الطفل يوسف بعد استجابة الحكومة لمناشدته

شاهد.. لحظة العثور على طفل ملقى أمام مستشفى بعد ساعات من ولادته

بلا رحمة.. العثور على رضيع في صندوق قمامة قبل وقوعه في كارثة

لـ صحة طفلك.. تعرفي على أسباب اصفرار العين

لعدم توقفها عن البكاء.. شاب بلا رحمة يكسر ذراعي طفلة 18 شهرًا

ترشيحاتنا

ارتفاع كبير في عدد مصابي الجيش الأمريكي في هجوم إيران الصاروخي

هل يجوز قيام الليل بالذكر فقط دون الصلاة؟.. الإفتاء تجيب

رغم إصابته بالشلل.. عريس يقف على قدميه لأول مرة منذ سنوات من أجل عروسه.. شاهد

سيد عبد الحفيظ يكشف سبب غياب بادجي وعودة رمضان صبحي ..فيديو

فايلر يقترب من رقم مانويل جوزيه القياسي مع الأهلي

اخبار الأهلي.. الأحمر يقسو على الطلائع.. رد عنيف من عبد الحفيظ على إيقافه

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد