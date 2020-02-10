داية تكسر قدم جنين أثناء ولادته .. تفاصيل صادمة

هاجم الأطباء الروس الأباء المتعلمين الذين يقومون بتوظيف الديات غير مؤهلات للولادات المنزلية ، وذلك بعد أن عانى طفل من كسر في الساقين أثناء ولادته.

تظهر الصور المروعة أقدام الصبي الزرقاء بعد كسر ساقيه عندما لم تستطع داية من الهواة التعامل مع رضيع خلال ولادته ، وذلك بعد فشلها هي ومساعدتها في البداية في إخراج الجنين من رحم امه.

ووقع الحادث الصادم في مدينة فورونيج، حيث خرج الجنين أولا بأقدامه عبر رحم أمه ، وهذا الأمر أصاب الداية ومساعدتها بالذعر حيث تأخرا في إخراج الطفل من الرحم الام قبل نقلها إلى المستشفى.

استمرت الداية ومساعدتها في محاولة إخراج الطفل من ساقه وأخبروا الأب المسمى إيفان زد ، أنهم لا يريدون استدعاء سيارة إسعاف لأنهم قد يواجهون "مسؤولية جنائية" بسبب تصرفهم الديتان غير مؤهلات.

وحين باتت ولادة الجنين حرجة أجبرت الداية ومساعدتها الام على وضعها داخل سيارة لنقلها هي وزوجه إلى المستشفى الولاده

لحسن الحظ ، أنقذ الأطباء كل من الأم والطفل. الآن هم في المنزل، حيث أصيب الجنين بكسر في اقدامه.