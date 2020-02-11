80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

أقيم مساء الاثنين، عزاء الكاتب الكبير الراحل لينين الرملي، بمسجد عمر مكرم، في ميدان التحرير بالقاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وتقدمت أسرة لينين الرملي، الصفوف في دار مناسبات مسجد عمر مكرم، لتلقي العزاء، وكان أبرز الحضور «أشرف زكي، جمال العدل، حمدي رزق، عمرو الليثي، محمد صبحي، لبلبة، إيمان».

كما شهد العزاء، حضور: « د. إيناس عبد الدايم (وزيرة الثقافة)، نبيل الحلفاوي، إبراهيم عيسى، إلهام شاهين، وحيد حامد، المخرج خالد جلال، هاني رمزي، نهال عنبر، يحيى الفخراني، لميس جابر».

وتوفي الكاتب الكبير لينين الرملي، صباح الجمعة الماضية 7 فبراير، عن عمر يناهز الـ 75 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.









ولد لينين فتحي عبد الله فكري الرملي في 18 أغسطس 1945 بالقاهرة، وهو كاتب مسرحي مصري بارز، كون ثنائيًا فنيًا مع الممثل محمد صبحي في العديد من أبرز مسرحياته.









وقدم العديد من الأعمال المسرحية منها :"تخاريف، انتهى الدرس يا غبي، أهلا يا بكوات، وداعا يا بكوات، عفريت لكل مواطن، الشيء، الكابوس، سعدون المجنون، بالعربي الفصيح، وجهة نظر، الهمجي، أنا وشيطاني، الحادثة، سكة السلامة، سك على بناتك، واعقل يا دكتور.



