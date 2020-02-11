AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزيرة البيئة: مصر نجحت في حشد تمويل إضافي للتصدي للمناخ.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 02:59 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر نجحت- خلال الفترة الماضية- مع إنجلترا، في أن تضع التكيف" ضمن الأولويات في 2019، في قمة المناخ التى دعا إليها السكرتير العام  .
 
وأضافت ياسمين فؤاد  خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن مصر نجحت في حشد تمويل إضافي للتصدى للمناخ، ونجحنا على المستوى الوطني أن تكون لدينا مجموعة من المشروعات للمحاصيل الزراعية والتكيف مع الحرارة.

وأوضحت ياسمين فؤاد ، أن هناك إجراءات حماية سيتم تنفيذها على الدلتا من خلال وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في هذا الصدد.

وتابعت ياسمين فؤاد ، أن وزارة البيئة تقوم بتسهيل عملية دمج تغير المناخ في القطاعات والسياسات من خلال آليات مختلفة، أقل شىء فيها "التمويل للوزارات"؛ حتي تستطيع عمل مشروعات فعلية تقلل من آثار تغير المناخ.

واستكملت ياسمين فؤاد، أن أولى الخطوات التي قمنا بها؛ هي إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، بالاضافة إلى أن ملف تغير المناخ على قائمة مجلس الوزراء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مصر تشارك في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ بمدريد

البيئة: مصر أول دولة فكرت فى أثر تغير المناخ على الإنسانية

أشرف شعلان: نساعد المناطق الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية في مصر

وزيرة البيئة: ننفذ استراتيجية جديدة لتطوير 30 محمية .. بناء مصنع لإعادة استخدام جريد النخل في إنتاج الورق .. والعاصمة الإدارية صديقة للبيئة بدون مخلفات أو تلوث.. صور

ترشيحاتنا

هل خروج دم من الأسنان بعد الوضوء يبطله؟.. اعرف رأي الإفتاء

ملك وكتابة يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب عقوبات بيراميدز .. فيديو

الأحمر كامل العدد.. ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي بثلاثية على الطلائع

انضباط الجبلاية توقف ثلاثي بيراميدز وسيد عبدالحفيظ وطارق العشري

الدوري لم ينته.. جمال حمزة: على الزمالك حصد 3 بطولات هذا الموسم

بالتزامن مع كورونا.. ألمانيا تحذر العالم من فيروس جديد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

80 صورة من عزاء لينين الرملي بمسجد عمر مكرم

كوفرتة.. ناهد السباعى بفستان جريء وغريب في حفل افتتاح مهرجان اسوان.. شاهد

بفستان لامع قصير .. رانيا يوسف تتألق فى مهرجان أسوان.. شاهد