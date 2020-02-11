وزيرة البيئة: مصر نجحت في حشد تمويل إضافي للتصدي للمناخ.. فيديو

مع إنجلترا، في أن تضع التكيف" ضمن الأولويات في 2019، في قمة المناخ التى دعا إليها السكرتير العام . قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن مصر نجحت- خلال الفترة الماضية-

وأضافت ياسمين فؤاد خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن مصر نجحت في حشد تمويل إضافي للتصدى للمناخ، ونجحنا على المستوى الوطني أن تكون لدينا مجموعة من المشروعات للمحاصيل الزراعية والتكيف مع الحرارة.





وأوضحت ياسمين فؤاد ، أن هناك إجراءات حماية سيتم تنفيذها على الدلتا من خلال وزارة الموارد المائية والري، بالإضافة إلى العديد من المشروعات في هذا الصدد.





وتابعت ياسمين فؤاد ، أن وزارة البيئة تقوم بتسهيل عملية دمج تغير المناخ في القطاعات والسياسات من خلال آليات مختلفة، أقل شىء فيها "التمويل للوزارات"؛ حتي تستطيع عمل مشروعات فعلية تقلل من آثار تغير المناخ.





واستكملت ياسمين فؤاد، أن أولى الخطوات التي قمنا بها؛ هي إنشاء المجلس الوطني للتغيرات المناخية برئاسة رئيس الوزراء، بالاضافة إلى أن ملف تغير المناخ على قائمة مجلس الوزراء.