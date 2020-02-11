هيئة كبار العلماء: منهج الأزهر يتميز بالانفتاح المنضبط على الثقافات الأخرى

أكدت فعاليات "الدورة العلمية للهيئة المعاونة بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر" في يومها الثاني على التوالي ، ضرورة معرفة كيف كان يفكر صحابة رسول الله في النص الشرعي، وكيف كانوا يفكرون في وصف الاجتهاد المطلق الذي أتى من عند الله تعالى في كتابه، والاجتهاد النسبي الذي يعيشونه في ذلك الكون النسبي، وأن منهج الأزهر يتميز بمراعاة التراث الإسلامي الرصين والحفاظ عليه من جهة؛ والانفتاح السديد المنضبط على الثقافات الأخرى من جهة أخرى.





وقال الدكتور علي جمعه، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، في فعاليات الندوة الأولى التي جاءت تحت عنوان "الطريق إلى التراث"، إنه من الضرورة معرفة كيف كان يفكر صحابة رسول الله في النص الشرعي، وكيف كانوا يفكرون في وصف الاجتهاد المطلق الذي أتى من عند الله تعالى في كتابه، والاجتهاد النسبي الذي يعيشونه في ذلك الكون النسبي، مبيننًا أننا لكي نفهم كيف كان يفكر هذا المجتهد، الذي أنتج هذا التراث، الذي خلفه لنا، ويحتاج هذا منا لأن نفهم بعمق ما نقرأ، ونفهم مرادنا ونفهم منهجنا، والمداخل المعرفية التي كان يدخل منها لذلك الفهم، ونفهم النموذج المعرفي الذي بناه هؤلاء الأكابر فوصل لنا الدين غضًا طريا.





وأوضح عضو هيئة كبار العلماء، إننا نتعامل الآن مع شيء ورثناه لا مع شيء أنشأناه، موضحا أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك لنا حديثا اهتم به العلماء، حتى جعله مسلم في بداية صحيحه، وهو حديث عمر بن الخطاب "بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج علينا رجل شديد بياض الثياب ..." موضحًا أن هذا الحديث أصبح مفتاحا لفهم التراث، ومن هنا بلغ مشايخنا في تصحيح الصور الساذجة التي تنشأ في عقولنا عند فهم النص.





وأكد عضو هيئة كبار العلماء أن المسلمين اهتموا بكل فرع من هذه الفروع الثلاث التي وردت في هذا الحديث فأنشأوا علم التوحيد، أو علم الكلام "لحماية التراث والتبحر فيه" وأنشأوا الفقه ومنه استخرجوا أصول الفقه، والقواعد الفقهية، والتصوف من أجل أن يعلموا من خلال الكتاب والسنة كيف نعبد الله، كأننا نراه، ووضعوا له علمًا كَتب فيه الكثير من العلماء. وأنشأوا شيئا عن العلوم المستقبلية وكيف نحلل الأحداث المستقبلية وكيف يتم التعامل معها، فرأينا الكثير من المؤلفات حولها.





وقال الدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة في ندوة بعنوان "الأزهر الشريف مقوماته وخصائصه"، ضمن فعاليات اليوم الثاني للدورة العلمية التي تنظمها هيئة كبار العلماء ، إن الأزهر الشريف .. هذا الصرح العظيم على أرض الكنانة مصر؛ بنيت على دعائمه وركائزه أمجاد، وشيدت حضارات عبر التاريخ، وانتشر أبناؤه في مشارق الأرض ومغاربها روادًا يحملون العلم، فوسع الله بهم رقعة الثقافة، وأنار بجهودهم آفاق العالمين.





وأضاف العواري، إن للأزهر مقومات وخصائص قام عليها المنهج الأزهري في سائر العصور منها: "اتصال السند رواية ودراية"، و"الجمع بين المنقول والمعقول ببصيرة ووعي"، و"الجمع بين الأصالة والمعاصرة"، و"مراعاة حق التعددية الفكرية واحترام الآراء ووزنها جميعًا بميزان الشرع والعقل"، و"العناية بتحصيل علوم الآلة"، و"الحوار الذي يسعى إلى تبادل وجهات النظر وإبداء الرأي والإقناع به في حل جميع المشكلات".





وأكد العواري أن منهج الأزهر يتميز بمراعاة التراث الإسلامي الرصين والحفاظ عليه من جهة؛ والانفتاح السديد المنضبط على الثقافات الأخرى من جهة أخرى، يطرح المنهج الوسطي المعتدل، ويجعل الشخصية الأزهرية متميزة عن سائر الشخصيات، موضحًا أن هذا من منطلق شرعي لأن دين الله تعالى جاء من أجل تزكية النفس وتطهيرها، وعمارة الأرض وهداية الأمم، وبناء الحضارات، وصناعة النهضة، حتى تكون الأمة الإسلامية رحمة للعالمين، كما كان رسولها صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين.





الجدير بالذكر أن هيئة كبار العلماء تنظم "الدورة العلمية للهيئة المعاونة بالكليات الشرعية والعربية بجامعة الأزهر"، على مدى ثلاثة أشهر لعدد 371 مدرسًا مساعدًا لفروع الجامعة بنطاق القاهرة الكبرى، بقاعة الدكتور الذهبي، بكلية أصول الدين، جامعة الأزهر بالقاهرة.