بسبب عاصفة كيارا في أوروبا.. مصرع 7 أشخاص وتوقف الرحلات الجوية

لقي 7 أشخاص مصرعهم على الأقل، بسبب العاصفة كيارا التي ضربت بعض الدول الأوروبية، حيث تسببت في حالة من الشلل في القارة العجوز.





وتسببت العاصفة أيضا في توقف حركة القطارات، وانقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المنازل، فيما قررت بعض الدول الأوروبية إيقاف حركة الطيران بسبب العاصفة.





واجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة بريطانيا إلى حد أثَّر على انتظام حركة الطيران والسفر بسبب العاصفة "كيارا".





وأصدرت الأرصاد البريطانية تحذيرا من وجود فيضانات في البلاد بسبب العاصفة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر.





وأطلقت دول أوروبية، تنبيهات، تراوحت بين البرتقالي والأحمر، ففي فرنسا دعي السكان في 35 مقاطعة شمال البلاد إلى تجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار.