AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بسبب عاصفة كيارا في أوروبا.. مصرع 7 أشخاص وتوقف الرحلات الجوية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 06:56 ص
صدى البلد
Advertisements
قسم الخارجي
لقي 7 أشخاص مصرعهم على الأقل، بسبب العاصفة كيارا التي ضربت بعض الدول الأوروبية، حيث تسببت في حالة من الشلل في القارة العجوز. 

وتسببت العاصفة أيضا في توقف حركة القطارات، وانقطاع التيار الكهربائي عن الآلاف من المنازل، فيما قررت بعض الدول الأوروبية إيقاف حركة الطيران بسبب العاصفة. 

واجتاحت رياح عاتية وأمطار غزيرة بريطانيا إلى حد أثَّر على انتظام حركة الطيران والسفر بسبب العاصفة "كيارا".

وأصدرت الأرصاد البريطانية تحذيرا من وجود فيضانات في البلاد بسبب العاصفة، ما يعرض حياة المواطنين للخطر. 

وأطلقت دول أوروبية، تنبيهات، تراوحت بين البرتقالي والأحمر، ففي فرنسا دعي السكان في 35 مقاطعة شمال البلاد إلى تجنب الغابات والمناطق الساحلية والإبحار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فيضانات عارمة تغطي شوارع فرنسا وعشرات الآلاف من المنازل تغرق في الظلام.. فيديو

تهدد 30 مليون أمريكي.. عاصفة ثلجية تضرب الولايات المتحدة وتقتل 11 شخصا.. فيديو

شاهد.. انهيار سقف مطار في البرازيل بسبب الرياح

تسبب بموجة أمطار غزيرة وفيضانات.. إعصار داميان يجتاح أستراليا.. شاهد

الثلوج تضرب منطقة الشرق الأوسط.. وأوروبا تتأهب.. صور

السيسي يدعو إلى تشكيل قوة أفريقية لمكافحة الإرهاب.. ارتفاع عدد وفيات كورونا بالصين.. والإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بالفيروس.. أبرز عناوين صحف الكويت اليوم

ترشيحاتنا

عمار حمدي: بكيت لرفض الأهلي والزمالك ضمي بسبب ضآلة جسمي

لمرضى الضغط والكوليسترول .. اتبعوا هذه العادات مع العلاج

انشقاق في الحزب الديمقراطي الأمريكي بسبب بيرني ساندرز

انسي آلام المفاصل وعالجي الجهاز التنفسي بكوب من هذا المشروب

ملك وكتابة يفتح النار على اتحاد الكرة بسبب عقوبات بيراميدز .. فيديو

في عيد ميلاده.. تعرف على أول أجر تقاضاه عبدالله مشرف

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت بسيط.. نيللي كريم تستعرض رشاقتها فى مهرجان أسوان

بفستان لامع.. شيري عادل بإطلالة جذابة في مهرجان أسوان

أنيقة كالعادة .. رجاء الجداوى تخطف الأنظار فى افتتاح مهرجان أسوان