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البنك المركزى يمد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ويوقف الأحكام ضدها.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:10 ص
مبادرة تسوية ديون
مبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة
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ريهام فيكتور

قال علاء السقطى رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إن مبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة هدفها مساعدة المصنع الذي تعثر بسبب أزمة مالية، لافتا إلى أن البنك المركزى مد مهلة سداد مديونيات المصانع المتعثرة ووقف الأحكام ضدها.


وأضاف "السقطى" خلال حواره ببرنامج 8 الصبح المذاع على فضائية dmc أن تفادي أي تعثر مالي لصاحب المشروع  لا بد من وضع خطة مدروسة منذ البداية ومراعاة أن يتم إدارة المشروع اقتصادي وفق إدارة سليمة.


وأشار رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى أنه تم وضع أسباب محددة طبقا لهذه المبادرة، لافتا إلى أن هدف مبادرة تسوية ديون المصانع المتعثرة هو منح مبلغ من جديد لصاحب المصنع لإعادة تشغيله بصورة سليمة.


وأضاف رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن كل المصانع المتعثرة تم حظرها بحيث يصعب عليها التعامل مع البنك مرة أخرى، ولكن هدف المبادرة أن يدفع  صاحب المصنع المتعثر أصل الدين فقط بدون فوائد، ومن ثم يتم دفع جزء منه فى البداية لضمان الجدية وإتاحة الاقتراض مرة أخرى.

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