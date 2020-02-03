برلماني: قروض بفائدة 5% لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من البنك المركزي

وجه النائب محمد المرشدي عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، التحية لكل الصناع في دمياط تلك المدينة المشهورة بإنتاج الأثاث.





وأضاف محمد المرشدي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد" : "مدينة دمياط للأثاث تشجع المنتجين على التوسع في الصناعات وتوفير الأماكن التي تمكن الصناع على توفير منتجات قادرة على التصدير للخارج" .





وقال محمد المرشدي:" نحن معنيون بـ صغار الصناع ، والبنك المركزي والهيئات مانحة القروض قامت بتوفير قروض بفائدة 5% لصغار الصناع ".





وأكمل محمد المرشدي:" في لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة انتهينا من دراسة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي تقدمت الحكومة به لنا وقريبا سيتم الموافقة عليه في الجلسة العامة".





ولفت المرشدي إلى أنه من المتوقع أن يصدر القانون في الدورة الحالية والقانون يوفر مزايا للمنتجين.