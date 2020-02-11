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أخبار البلد

وزيرة الصحة تبدأ جولتها لـ سيناء بتفقد أعمال التطوير بوحدة رأس مسلة.. صور

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 10:31 ص
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
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محمد غالي
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، صباح اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة رأس مسلة، وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقا للمواعيد المحددة، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وقال إن الوزيرة وجهت بسرعة توريد التجهيزات الطبية وغير الطبية للوحدة،  مؤكدة مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، فى أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.
وزيرة الصحة تبدأ جولتها لـ سيناء بتفقد أعمال التطوير بوحدة رأس مسلة.. صور
وزيرة الصحة تبدأ جولتها لـ سيناء بتفقد أعمال التطوير بوحدة رأس مسلة.. صور
وزيرة الصحة تبدأ جولتها لـ سيناء بتفقد أعمال التطوير بوحدة رأس مسلة.. صور
وزيرة الصحة تبدأ جولتها لـ سيناء بتفقد أعمال التطوير بوحدة رأس مسلة.. صور
وزيرة الصحة تبدأ جولتها لـ سيناء بتفقد أعمال التطوير بوحدة رأس مسلة.. صور
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