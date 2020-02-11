تأجيل قضية مقتل محمود البنا لـ 25 فبراير لسماع الشهود ومرافعة المحامين

كانت نيابة تلا بمحافظة المنوفية، قررت حبس كل من مصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، طالب، ومحمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، وإسلام عاطف، 17 سنة، طالب، وإسلام إسماعيل، لقيامهم بقتل شهيد الشهامة محمود البنا، ابن الصف الثاني الثانوي، لاعتراضه على قيام أحدهم، ويدعى محمد أشرف راجح، بنهر إحدى الفتيات في الشارع، ومحاولة التعدي عليها، فاصطحب أصدقاءه وقاموا بقتل محمود وتركه غارقا في دمائه.



وأصدرت المحكمة حكمها بالسجن 15 سنة للثلاثة متهمين الأول، والسجن 5 سنوات للمتهم الرابع.



