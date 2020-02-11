شاهد.. لحظات تحبس الأنفاس لحادث سيارة مروع على طريق سريع في روسيا

نشرت فضائية روسيا اليوم مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحادث سيارة مروع وقع على أحد الطرق السريعة في روسيا.





وأشارت روسيا اليوم إلى أن إدارة شرطة مرور مقاطعة نوفوسيبيرسك الروسية نشرت فيديو يظهر لحظة اصطدام سيارة تويوتا بشاحنة أثناء محاولة تجاوز فاشلة في طريق سريع قرب مدينة نوفوسيبيرسك.





وأوضحت روسيا اليوم أن إدارة شرطة نوفوسيبيرسك ذكرت أن سائقة تويوتا ماتت من الجروح في مكان الحادث، كما أصيبت في الحادث راكبة السيارة بجروح خطيرة.





وظهر بالفيديو هدوء تام بالطريق السريع ولم تظهر أى سيارة على هذا الطريق حتى اصطدمت السيارة بالشاحنة دون أي تنبيه أو إضاءة مسبقة منها.