الرقابة الإدارية: ضبط صاحبي شركة عرضا 4 ملايين جنيه رشوة على نائب هيئة الإسعاف

تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط صاحبي شركة خاصة لصيانة السيارات، لاتهامهما بعرض رشوة 4 ملايين جنيه على نائب رئيس هيئة الاسعاف نظير ترسية إحدى المناقصات لصيانة السيارات التابعة لهيئة الاسعاف على مستوى الجمهورية بمبلغ 46 مليون جنيه.





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وذلك في إطار التعاون المستمر والوثيق مع جهات انفاذ القانون وخلال يوم واحد من نشاط هيئة الرقابة الإدارية ، حيث بادر بإبلاغ هيئة الرقابة الإدارية عن محاولة وإصرار صاحبي شركة خاصة تعمل في مجال صيانة السيارات بإقناعه لقبول مبلغ مالي وقدرة أربعة ملايين جنيه ليحصلا على عقد صيانة سيارات الهيئة محل عمله وبإجراء التحريات عن الواقعة تأكد صحتها.





وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية كُللت جهود الهيئة بضبط المتهمين حال قيامهما بتسليم مقدم مبلغ الرشوة البالغ مليوني جنيه وإثبات جريمتيهما بالوسائل الفنية ، فضلًا عما أسفر عن كشف مخالفات أخرى لهما مع مسئولين بهيئة الإسعاف ، قبلا الاتجار بوظيفتهما نظير المال الحرام.



