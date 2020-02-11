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أخبار العالم

الدوحة السبب.. تعثر محادثات سعودية قطرية لإنهاء الأزمة الخليجية

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:29 م
أمير قطر تميم بن
أمير قطر تميم بن حمد
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القسم الخارجي
لا زالت قطر تعاند الدول العربية وخاصة الرباعي العربي، بإتباع نهج مندفع ترفض فيه عدم دعم الإرهاب وحل الأزمة الخليجية التي أثرت بشكل كبير على الدوحة.  

ووفقًا لوكالة "رويترز"، قالت 6 مصادر إن محادثات بين المملكة العربية السعودية وقطر لتسوية الأزمة الخليجية انهارت مباشرة عقب بدئها، لتستمر المقاطعة العربية للدوحة التي تدعم الإرهاب.

وأوضح 4 دبلوماسيين غربيين في الخليج ومصدران مطلعان على التفكير القطري أن الأولوية لدى الدوحة في المباحثات كانت إعادة حرية انتقال مواطنيها إلى الدول الأخرى، وفتح المجال الجوي أمام طائراتها، وإعادة فتح حدود قطر البرية مع السعودية.

فيما أكد 3 من الدبلوماسيين أن الرياض كانت ترغب في أن تبدي قطر أولا تغييرا جوهريا في مسلكها، ولا سيما في سياستها الخارجية ودعمها للإرهاب وإيران.

وقال دبلوماسي إن السعودية أرادت ترتيبا جديدا مع قطر يتضمن التزام الدوحة بتعهدات جديدة تأخذها على نفسها، لكن الفكرة كانت "مجهضة" من البداية بالنسبة للدوحة.

وقال مصدران خليجيان آخران مطلعان على تطورات المحادثات إن السعودية، التي تمثل بقية الدول المقاطعة لقطر، أنهت المحادثات عقب القمة الخليجية السنوية التي عقدت في الرياض في ديسمبر ولم يشارك فيها أمير قطر.
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