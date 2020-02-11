محافظ الوادى الجديد يكلف بحصر الأسر الأولى بالرعاية

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد صباح اليوم، المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء هشام لطفي مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد والقيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف الأمني للمحافظة.





ووجه المحافظ بحصر ومراجعة مزارع النخيل ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لزراعة ٢.٥ مليون نخلة للتأكد من جدية تنفيذ أصحابها وإلتزامهم بالشروط المقررة وسحب الأراضي من غير الجادين.

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