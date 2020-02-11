بلطجة واستفزاز.. أحمد موسى يبرز لحظة الاعتداء على صحفي صدى البلد أمام لجنة انتخابية





واستنكر الإعلامي أحمد موسى خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» واقعة الاعتداء على الصحفي بموقع صدى البلد ، مؤكدا أن 3 من أنصار هشام بدوي اعتدوا عليه بعد أن وجهوا له السباب.





وتابع الإعلامي أحمد موسى: «ده شغل بلطجة، خاصة بعد الاعتداء والتهديد والوعيد على صحفي يمارس مهمته، ومنعه من أداء دوره ومهمته الصحفية، وهذا عمل استفزازي ليس له علاقة بالانتخابات».





وكان عدد من مؤيدي المرشح هشام بدوى، نجل البرلمانى الراحل محمد بدوي دسوقي، اعتدوا جسديا ولفظيا، على الزميل عمر خالد، المصور بموقع "صدى البلد" الإخباري، أثناء تأدية عمله فى تصوير الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بمدرسة جزيرة الدهب الإعدادية بنات.





وخطف مؤيدو هشام بدوي، الهاتف المحمول من المصور واعتدوا عليه بالضرب والسباب وكسروا هاتف الخاص.



