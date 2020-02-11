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عمر خالد يكشف تفاصيل اعتداء مؤيدي هشام بدوي على صحفيي «صدى البلد»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 07:54 م
أنصار هشام بدوي يعتدون
أنصار هشام بدوي يعتدون على محرري موقع صدى البلد
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حمزة شعيب
انتقد الإعلامى أحمد موسى، مؤيدي المرشح هشام بدوي؛ لاعتدائهم على صحفيي موقع "صدى البلد" أثناء تغطيتهم الانتخابات التكميلية بالجيزة، متسائلًا "ما ذنب الصحفي الذي يقوم بعمله؟".

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "تم الاعتداء على مصور موقع صدى البلد اليوم من أنصار المرشح هشام بدوي"، معلقًا "مش هنسيب حقهم، كل ما فعلوه أنهم قاموا بنقل الصورة الحقيقية من أمام اللجان".

وكشف المصور الصحفي، عمر خالد، عن تفاصيل واقعة الاعتداء عليه أمام اللجنة، قائلًا "إن مؤيدي النائب هشام بدوي كانوا يوجهون سبابًا وألفاظًا بذيئة إلينا، وعند تصورينا لهم قاموا بالاعتداء علينا".

وقال المحرر الصحفي لـ موقع "صدى البلد"، محمد عبد المنعم، إن "مؤيدي المرشح هشام بدوي هاجمونا، وقاموا بتكسير الكاميرات والهواتف المحمولة أثناء تصورينا، وقمنا بتحرير محضر ضدهم".

وقال أحمد الشريف، محرر موقع "صدى البلد"، "لم نشتبك مع مؤيدي النائب هشام بدوي، وكل ما قمنا به هو تصويرهم، وهم يسبون الناس أمام اللجان".
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