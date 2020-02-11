اللجان تغلق أبوابها أمام الناخبين في أول أيام تكميلية النواب بالجيزة وملوي

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، علق أبواب اللجان الانتخابية، في تمام الساعة التاسعة مساءًا، بعد انتهاء اليوم الأول من التصويت في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب؛ في دائرتي الجيزة ومقرها قسم شرطة الجيزة بمحافظة الجيزة، ودائرة ملوي، ومقرها مركز شرطة ملوي بمحافظة المنيا.

اقرأ أيضًا : - وقعت عليهم شجرة.. مصرع شخص وإصابة آخرين في قنا - الإمام الإنسان.. حكاية صورة شيخ الأزهر مع والدة قتيل قنا التي هزت السوشيال ميديا وأعلن رؤساء اللجان ختام عملية الاقتراع، بحضور مندوبين المرشحين أو الوكلاء ، وأغلقت الصناديق التي تضم أوراق الاقتراع بصورة مؤمنة، وتم تحرير محضرا بإجراءات الغلق تم إثبات عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم به، وتم حفظ المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف بصورة مؤمنة، وتم التحفظ على الصناديق وأوراق الانتخاب بمقر اللجنة بعد إغلاقها بصورة مؤمنة وعليها الحراسة اللازمة.





وتبدأ اللجنة عملها في التاسعة من صباح غدًا الأربعاء، بالتحقق من سلامة مقر اللجنة وصناديق الاقتراع والمظاريف التي تحوى أوراق الاقتراع ويتم تحرير محضر بفتح اللجنة يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة.





وكانت قد أنطلق اليوم الثلاثاء السباق الانتخابي في الانتخابات التكميلية بدائرتي قسم الجيزة ومركز ملوي وتجري الانتخابات بالدائرة الأولي بالجيزة من خلال عدد ٨٧ لجنة فرعية تضم ٢٦٦٣٩٦ ناخبا.. وبدائرة ملوي بالمنيا من خلال ١٥٣ لجنة فرعية تضم ٤٤٤٨٦٧ ناخبا.





وتتم تلك الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل من حوالي ٣٠٠ من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، اضطلع بعضهم بالمهام الموكلة إليه من إعداد وقبول أوراق الترشح وفحصها كما يعاونهم حوالي ألف موظف من العاملين بالدولة .





جدير بالذكر أن عمليه الاقتراع تبدأ من التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءًا يتخللها ساعة راحة واحده.





وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب تلقى طلبات الترشح بالدائرتين لوفاة شاغليهما محمد بدوى دسوقى عن دائرة الجيزة، وأحمد شمروخ عن دائرة ملوى بالمنيا، منذ الأول من يناير الماضى ، وأغلقت باب تلقى طلبات الترشح فى 8 يناير.





وفى حالة الإعادة يجرى تصويت المصريين بالخارج يومى 6 و7 مارس، وتستأنف الدعاية الانتخابية بالداخل يوم 8 مارس، وبدء الصمت الدعائى يوم 9 مارس، على أن تبدأ عملية التصويت بالداخل يومى 10 و11 مارس، وصولا إلى إعلان النتائج فى موعد أقصاه 17 مارس القادم.





وضمت القائمة النهائية للمترشحين بدائرتى الجيزة كلا من ""محمد محمد محمد أبو العينين، حزب مستقبل وطن رمز القلم وهشام محمد بدوى سيد"، مستقل رمز الأسد، و"الأمير موسى أحمد على محمد"، مستقل رمز الحصان، و"مجدى السيد السيد ياسين محمود"، مستقل رمز الكف .





في حين ضمت القائمة النهائية للمرشحين على المقعد الخالى بدائرة ملوى المنيا، كلا من "عبد الله محمد عبد الله خليفة"، مستقل رمز الحصان، و "أحمد جمال أحمد موسى"، مستقل رمز السكينة، و"زاهر ناجح زاهر قلينى"، مستقل رمز بندقية الصيد، و "أسامة عبد الشكور حمزة دردير"، مستقل رمز الشاكوش، و"صلاح إسماعيل على مطر"، مستقل رمز الديك، و"محمد عبد الحكيم أبو زيد رشدان"، حزب مستقبل وطن رمز القلم، و"شنودة بولس جاد السيد بباوى"، مستقل رمز الغزال.