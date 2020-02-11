استرداد حق الشعب.. إزالة 817 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة في المنوفية.. وإزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة بالخانكة في القليوبية

- استمرار تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة

- إزالة 59 تعديا على أراضى أملاك الدولة في الشرقية

- إزالة 83 حالة تعد على أملاك الدولة بالخانكة في القليوبية

- إزالة 817 حالة تعدٍ على الأراضي وأملاك الدولة بالمنوفية















تستمر الأجهزة التنفيذية في المحافظات، في تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وأسترداد حق الشعب وإزالة كافة التعديات . تستمر الأجهزة التنفيذية في المحافظات، في تنفيذ الموجة الـ15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة، وأسترداد حق الشعب وإزالة كافة التعديات .





و أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أنه ا ستمرارا لتنفيذ الموجة الـ15 لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة بنطاق المحافظة فقد تم إزالة 59 حالة تعد على أراضى أملاك الدولة بمساحة 12650 مترا مربعا بمركزي الحسينية وأبوحماد.





وأضاف المحافظ أنه شنت رئاسة مركز ي الحسينية وأبوحماد بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية حملة مكبرة نجحت في إزالة 28 حالة تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 11920 مترا مربعا بمركز الحسينية وإزالة 31 حالة تعد بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 730 مترا مريعا بمركز أبوحماد .





وشدد محافظ الشرقية على الجهاز التنفيذي بضرورة التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة، موجها جهات الولاية بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف وإزالتها في المهد والتعامل معها بكل حزم طبقا للقانون.





وأكد محافظ الشرقية استمرار حملات إزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية باسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.





كما شارك عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية في الحملة المكبرة لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمدينة الخانكة ضمن أعمال الموجة 15 التي شنتها المحافظة لإزالة التعديات على الأرض الزراعية وأملاك الدولة.





وقال المحافظ إنه تم إزالة 83 حالة على أملاك الدولة وحرم الري بمدينة الخانكة بنطاق قسم شرطة الخانكة واشتملت المخالفات على منازل بالمسلحات الخرسانية وتعديات على الأرض الزراعية وتشوينات بناء ومنازل بالطوب الأبيض.





وأكد محافظ القليوبية على استمرار تنفيذ الموجة 15على مستوى المحافظة، مشددا على أنه لا تهاو ن فى حق الدولة وسيتم التصدي بكل حزم لأي تعديات تتم على أرض المحافظة.





وأضاف الهجان أن المحافظة بكامل أجهزتها حريصة على تطبيق القانون واسىرداد حقوقها التي هي حق الشعب، وعودة جميع أراضي أملاك الدولة المتعدي عليها، بمشاركة جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة موجها الأجهزة المعنية بتنفيذ القانون، وإزالة جميع التعديات على أملاك الدولة التي لم يتقدم أصحابها لإجراءات التقنين والتصالح، وتنفيذ إزالة حالات غير الجادين في أعمال التقنين؛ على رأس الإزالات.





وشدد المحافظ على تنفيذ جميع قرارات الإزالة الصادرة لجميع المتعديين على أملاك الدولة بجميع أنواعها، والذي تم منحهم الوقت الكافي للتقدم للتصالح وتقنين أوضاعهم، قائلًا "لا تهاون في استعادة أملاك وأراضي الدولة التي هي حق الشعب".





وأكد المحافظ على ضرورة تنفيذ القانون، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتصدي بكل حسم وردع للمخالفين للقانون، واسترداد أراضي أملاك الدولة من المتعدين عليها، وإزالة كافة التعديات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بما يضمن نفاذ القانون وترسيخ معاني وأركان الدولة القوية والحفاظ على مكتسبات وحقوق مواطنيها.





وكلف المحافظ رؤساء المدن والأحياء بالاستعداد وتوفير كافة المعدات والسيارات واللوادر اللازمة، ومواصلة الحملات المكثفة يوميا دون انقطاع أو توقف خلال العطلات والإجازات الرسمية لإنجاز وتنفيذ قرارات الإزالة على مساحات الأراضي المسلوبة طبقاَ لتقارير الحصر وتوصيات اللجنة الفنية ضمن انطلاق فعاليات الموجة 15 من استرداد حق الشعب.





بينما أعلن اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ المنوفية، أنه تمت إزالة 817 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق المحافظة منذ بدء انطلاق الموجة الـ 15 وحتى أمس، الاثنين 10 فبراير الجارى.





وتمت إزالة 119 حالة على أراضي أملاك الدولة بمساحة 14988 م2، وعدد 130 إزالة على الأراضي الزراعية بمساحة 3 فدادين و12 قيراطا و17 سهما، وذلك خلال اليومين الماضيين بمختلف جهات الولاية ليصبح إجمالى ما تم تنفيذه من إزالات منذ انطلاق الموجة 817 حالة.







أكد محافظ المنوفية استمرار تنفيذ الموجة 15 على مستوى المحافظة، مشددًا على أنه لا تهاون فى حق الدولة وسيتم التصدى بكل حزم لأى تعديات تتم على أرض المحافظة حفاظًا على الممتلكات العامة والخاصة.





يأتى هذا فى إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة وإزالة التعديات عليها.