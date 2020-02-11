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رياضة

بشرة خير للزمالك قبل مواجهة الترجي في السوبر الإفريقي

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 09:23 م
الزمالك والترجي
الزمالك والترجي
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إسماعيل محمود
يواجه نادي الزمالك، يوم الجمعة القادم، نظيره الترجي الرياضي التونسي، على كأس السوبر الإفريقي، بملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة في قطر.

ووصلت بعثة نادي الزمالك اليوم للدوحة ، استعدادًا لملاقاة نادي أبناء سويقة، وعينهم على الفوز لتحقيق البطولة، وإكتساب الثقة قبل مواجهة نفس الفريق في دوري أبطال إفريقيا ذهابًا وإيابًا في دور ربع النهائي .

وتمتلك الأندية المصرية ممثلة في النادي الأهلي، أسبقية وتفوق واضح على الفرق التونسية، في منافسات بطولة كأس السوبر الإفريقي، حيث توج النادي الأهلي من قبل بـ 3 بطولات في كأس السوبر، أمام فرق تونسية، 2 منها أمام النادي الصفاقسي عامي 2008، 2014، وأمام النجم الساحلي مرة عام 2007.

كما أن نادي الترجي قد خاض بطولة كأس السوبر الإفريقي العام الماضي في قطر، أمام نادي الرجاء المغربي، وخسره عندما كان باتريس كارتيرون، المدير الفني الحالي للزمالك، يدرب الفريق المغربي.

ويشارك نادي الزمالك في البطولة، بصفته حامل لقب كأس الكونفدرالية للعام الماضي، أما نادي الترجي، فقد توج ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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