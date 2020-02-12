مواطنة تناشد وزارة التضامن عودة معاشها المنقطع

شكت المواطنة حسنة محمد، والمقيمة شارع عقبة بن عامر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المعاش، وتناشد المسئولين عودته.

وتقول فى رسالتها : بعدما توفى زوجي صرفت عنه معاش واستمر لمدة شهور ثم انقطع .





وأضافت: ترك لى زوجي ثلاثة أولاد في مراحل تعليمية مختلفة فضلا عن أن الإيجار تراكم على وقد اقترضت ممن حولى وأعاني من الديون، وليس لي مصدر دخل آخر .

واختتمت: أصبحت مهددة بالطرد والحبس وليس لأطفالي أحد ينفق عليهم غيري، وقد حاولت العمل ولكن دون جدوى وحفاظا على كرامتي وأطفالي وتربية أطفالي وتعليمهم أريد عودة المعاش .

للتواصل مع الحالة:٠١٢٠٧٦٧٢٦٩١

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