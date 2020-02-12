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بين الناس

مواطنة تناشد وزارة التضامن عودة معاشها المنقطع

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 03:44 م
صدى البلد
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وسام مختار

شكت المواطنة حسنة محمد، والمقيمة  شارع عقبة بن عامر، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انقطاع المعاش، وتناشد المسئولين عودته.

 

 وتقول فى رسالتها : بعدما توفى زوجي صرفت عنه معاش واستمر لمدة شهور ثم انقطع .


وأضافت: ترك لى زوجي ثلاثة أولاد في مراحل تعليمية مختلفة فضلا عن أن الإيجار تراكم على وقد اقترضت ممن حولى وأعاني من الديون، وليس لي مصدر دخل آخر .

واختتمت: أصبحت مهددة بالطرد والحبس وليس لأطفالي أحد ينفق عليهم غيري، وقد حاولت العمل ولكن دون جدوى وحفاظا على كرامتي وأطفالي وتربية أطفالي وتعليمهم أريد عودة المعاش .

 

للتواصل مع الحالة:٠١٢٠٧٦٧٢٦٩١

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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