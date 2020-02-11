الأحد المقبل .. مطرانية الوادي الجديد تحتفل بالذكرى الثانية لرحيل الأنبا بقطر

تحتفل مطرانية الوادي الجديد بالذكرى السنوية الثانية لرحيل مثلث الرحمات الأنبا بقطر، وذلك بإقامة القداس الإلهي يوم الأحد المقبل.





يترأس الصلوات نيافة الأنبا أرسانيوس أسقف الوادي الجديد والأباء الكهنة والشمامسة وشعب الإيبارشية وذلك بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة "مقر المطرانية".





وكان نيافة الحبر الجليل الانبا ارسانيوس أسقف الوادي الجديد قد صلى اليوم القداس الإلهي في ثاني أيام صوم يونان بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس بالداخلة.





شارك في صلوات القداس الإلهي القس مرقس شفيق كاهن الكنيسة وخورس الشمامسة وشعب الكنيسة، حيث صلى أمس أول قداسات الصوم بكنيسة السيدة العذراء مريم بالخارجة "مقر المطرانية".





يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدأت أمس الاثنين صوم يونان والذى يستمر لمدة 3 أيام، حيث يأتى قبل بدء "الصوم الكبير" بـ15 يوما، وهو تذكار لتوبة أهل "نينوي" حسبما ذكر في الكتاب المقدس.