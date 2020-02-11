مع الاحتفال باليوم العالمي.. 10 نصائح تحميك من مخاطر الإنترنت.. أرسل طلب صداقة لطفلك وتابع نشاطه كصديق على صفحاته.. وعلى البالغين أن يعلموا الأطفال طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

اليوم العالمي للإنترنت: = يوفر فيسبوك إعدادات الخصوصية للتحكم في من يتابعهم على صفحتهم = الحوار يعد فرصة للحديث عن مواضيع مثل السلامة والخصوصية والأمن = الأطفال دون سن السادسة يمكنهم التعامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية = أرسل طلب صداقة لطفلك على مواقع التواصل الاجتماعي وتابع نشاطه كصديق على صفحاته = لا يسمح فيسبوك وانستجرام للأطفال بإنشاء حساب إذا ما كانوا دون سن الـ 13 "في بعض الدول = على البالغين أن يعلموا الأطفال طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفكير فيما يشاركونه على الإنترنت







يحتفل العالم اليوم باليوم العالمي للإنترنت وهو يوم له خصوصيته بالنسبة للشبكة العنكبوتية التي لا يستغنى عنها ملايين المستخدمين على مستوى العالم، فـالانترنت أصبح بمثابة الاختراع الذي حول وجه البسيطة وغير شكل الحياة بشكل كامل.





وبهذه المناسبة ينشر موقع صدى البلد العديد من الإجراءات التأمينية التي يجب أخذها في الاعتبار احتفالا بهذا اليوم العالمي لمساعدتك أنت وأطفالك على الحفاظ على أمانهم خلال تواجدهم على منصات التواصل الاجتماعي.





وهذه النصائح التي تقدمها إدارة فيس بوك العالمية أثناء الاحتفال باليوم العالمي للإنترنت تقوم على فكرة أن كل شيء يبدأ بالحوار، فمن خلال التحاور مع طفلك في وقت مبكر من حياتهم الرقمية، سيساعدك ذلك على مواصلة هذا الحوار بالتوازي مع نمو طفلك.





ونقدم أهم عشرة نصائح لأولياء الأمور وهي:

1- ابدأ حوارًا مع طفلك مبكرًا وذلك قبل أن ينشطوا على مواقع التواصل الاجتماعي.





= أظهرت الأبحاث أن الأطفال دون سن السادسة يمكنهم التعامل مع الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، حيث من المفضل أن يبدأ الحديث مع الأطفال حول التقنيات وذلك قبل بلوغهم سن الثالثة عشرة والسماح لهم ببدء نشاطهم على مواقع التواصل، وإذا ما كان طفلك اليافع نشطًا على فيسبوك وانستجرام، أرسل له طلب صداقة وتابع نشاطه كصديق على صفحاته.





2 - خذ بعين الاعتبار المحظورات المرتبطة بالسن.





= لا يسمح فيسبوك وانستجرام للأطفال بإنشاء حساب إذا ما كانوا دون سن الـ 13 "في بعض الدول، ويرتفع حد السن بحسب القوانين المحلية".

3 - تأكد من أن طفلك اليافع مدركًا لقواعد الاستخدام سواء كان متواجد على الإنترنت مباشرة أم لا





= وكما هي الحال عندما تقوم بتعليم أطفالك كيفية عبور الطريق والنظر عن يمينهم وشمالهم أو ارتداء خوذة عند ركوب الدراجة، عليك أيضًا تعليمهم طريقة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفكير فيما يشاركونه على الإنترنت، وأسلوب الموافقة على طلبات الصداقة من شخص غريب.

4 - اطلب من طفلك اليافع أن يعلمك

= إذا كنت ولي أمر غير نشط على مواقع التواصل وتود تجربة الاستماع إلى الموسيقى من حفل مباشر، أو إذا كان طفلك يعتمد على خدمة معينة، ولا تعرف كيفية عمل ذلك، أطلب منه المساعدة، وذلك لأن الحوار يعد فرصة للحديث عن مواضيع مثل السلامة والخصوصية والأمن، وبهذه الطريقة ستعمل على تمكين طفلك الذي سيشرح لك كيفية عمل الخدمة وفي ذات الوقت قضاء وقت ممتع ومفيد لكلاكما.

5 - حدد واستفد من اللحظات المناسبة





= على سبيل المثال، تعد لحظة حصول طفلك على هاتفه المتحرك الأول فرصة ثمينة لوضع قواعد الاستخدام، وعندما يبلغ السن الذي يسمح له بإنشاء حساب على فيسبوك أو انستجرام أو على أي منصة تواصل اجتماعي، فإن ذلك يعد أيضًا فرصة للحوار حول موضوع السلامة والأمن على الإنترنت.

6 - ساعد أطفالك على إدارة وقتهم على الإنترنت





= حاول أن تكون نموذجًا يحتذى به وأن تكون صادقًا "قولًا وفعلًا" ويجب أن يكون الحال كذلك سواء كنت متواجدًا على الإنترنت أو غير ذلك، فإذا ما حددت وقتًا مخصصًا لأطفالك لاستخدام وسائل التواصل أو التواجد على الإنترنت "على سبيل المثال: لا يسمح بالدردشة على وسائل التواصل بعد الساعة 10 مساء" فعليك أنت أيضًا اتباع تلك الظوابط.

7 - ساعدهم في فحص وإدارة إعدادات الخصوصية

= فور إنشاء طفلك لحسابه الشخصي على إحدى وسائل التواصل، فإنه يمكنه استخدام الأدوات وضبط الإعدادات حتى يتمكن من إدارة حسابه، ويوفر فيسبوك إعدادات الخصوصية للتحكم في من يتابعهم على صفحتهم، ومن يسمح له برؤية تعليقاتهم، وكذلك مشاركة البيانات الأخرى مثل موقعهم.





كما يوفر انستجرام الكثير من الأدوات المرنة للحفاظ على سلامة الأطفال خلال تواجدهم على صفحتهم، ومن بين تلك الأدوات، فلاتر التنمر، والتحذيرات وشاشات الأمور الحساسة، كما يمكن للطفل اليافع حظر بعض الأنشطة على حسابه وإرسال تقارير عن حسابات أو تعليقات تبدي تنمرًا تجاهه.

8 - أنصح طفلك بإرسال تقرير إذا ما شاهد أمرًا يقلقه





وكما هو الحال في الحياة الواقعية، يتوجب علينا أيضًا التعامل مع كل شخص باحترام ولباقة على وسائل التواصل ولهذا السبب، قمنا بتطوير مجموعة من السياسات "المعايير المجتمعية" تحدد ما يتوجب وما لا يتوجب مشاركته على منصاتنا، يوجد رابط تقريبًا على كل تعليق منشور على فيسبوك أو انستجرام لإرسال تقرير عن سوء المعاملة والتنمر والتحرش والمشاكل الأخرى، ويعمل فريقنا العالمي على مدار الأسبوع والساعة لمراجعة تلك التقارير وإزالة أي شيء يخرق المعايير المجتمعية. ونجتهد في مراجعة معظم التقارير خلال 24 ساعة.

9 - تبادل تجاربك مع أطفالك وتعرف على تجربتهم





= يمكنك التقاط أسعد اللحظات العائلية في صورة أو مقطع فيديو، والجلوس مع طفلك لتعديل الصور، وإضافة الفلاتر واستخدام خصائص الواقع الافتراضي مثل تركيب أذن الأرنب، كما يمكنك أن تسأل طفلك عن أحب شيء يقوم بفعله خلال تواجده على الإنترنت، كما يمكنك الحديث عما تحب فعله على الإنترنت، وبهذه الطريقة تقومان معًا بمشاركة وتبادل خبراتكم التقنية، وتعد تلك طريقة رائعة للبدء في حوار متبادل.





10- ثق بنفسك





= يمكن وبشكل نموذجي تطبيق الأسلوب التربوي الذي تتبعه مع أطفالك على أرض والواقع وتبني ذات القواعد فيما يخص نشاطهم على الإنترنت، وإذا ما عرفت أن طفلك يستجيب بشكل أفضل عبر المفاوضات، يمكنك صياغة عقد توقعون عليه أنتم الأثنين، أو ببساطة تدريب طفلك على اتباع الضوابط الأساسية لنشاطه على الإنترنت.