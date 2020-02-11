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خبير بترولي: مصر أصبحت مركزا مهما للطاقة فى العالم.. فيديو

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 11:39 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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محمد حليم قنديل
قال الدكتور محمد سعد الدين الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، إن مصر لديها فرص واعدة للاستثمار فى مجالات البترول والطاقة.

وأضاف الدكتور محمد سعد الدين خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مصر أصبحت مركزا مهما للطاقة فى العالم أجمع.

وتابع الخبير البترولي ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن 270 متحدثا من خبراء الصناعة العالمية حضروا مؤتمر مصر الدولى للبترول "إيجبس 2020".

وأوضح الدكتور محمد سعد الدين، أن هناك مذكرة تفاهم لأنشاء أول بوابة إلكترونية للبحث والاستكشاف فى قطاع الطاقة.

وأشار إلى أن، كان هناك توقيع عدة اتفاقيات بين وزارة البترول والشركات العالمية على هامش معرض "إيجبس 2020".
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