جديدة ومختلفة.. نيللى كريم تبهر متابعيها بصور طبيعية دون ماكياج





وظهرت بها نيللى كريم ، ببلوفر أنيق باللون الأسود، ويتميز بتفصيلة الرقبة العالية والأكمام الطويلة التى تبرز عن جمالها ورشاقتها.





ومن الناحية الجمالية اعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها الناعمة البسيطة مع لمسات رقيقة من البلاشر.





كما تركت شعرها البنى الطويل متطايرًا بين كتفيها لتبرز جمال ملامحها الناعمة والمميزة.





ولم تتكلف نيللى كريم بوضع الكثير من الإكسسوارات واكتفت بوضع أسوارة من التطريز البدوى الذى يبرز جمال إطلالتها.



