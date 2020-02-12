وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة.. فيديو

أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، موضحًا أن الساعة السكانية جرس إنذار لتعداد السكان.





وأضاف اللواء خيرت بركات خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مصر سجلت ، الثلاثاء، حدثًا تاريخيًا بوصول عدد سكانها إلى 100 مليون نسمة وأن هذا الرقم لا يمكن إعادته إلا بعد 50 سنة على الأقل.





وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، أن عدد السكان ارتفع مليون نسمة في 205 أيام، وهذا يعنى أن معدلات الإنجاب والخصوبة للمرأة المصرية وصلت لأعلى معدلاتها بنسبة 3.4 مولود لكل سيدة خلال الفترة العمرية للإنجاب للمرأة، فضلاً عن أنه حدث تاريخى، لا بد أن يتم تسجيله.



