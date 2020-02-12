AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة.. فيديو

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 06:39 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
أكد اللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر إلى 100 مليون نسمة، موضحًا أن الساعة السكانية جرس إنذار لتعداد السكان.

وأضاف اللواء خيرت بركات خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن مصر سجلت، الثلاثاء، حدثًا تاريخيًا بوصول عدد سكانها إلى 100 مليون نسمة وأن هذا الرقم لا يمكن إعادته إلا بعد 50 سنة على الأقل.

وتابع رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد السكان ارتفع مليون نسمة في 205 أيام، وهذا يعنى أن معدلات الإنجاب والخصوبة للمرأة المصرية وصلت لأعلى معدلاتها بنسبة 3.4 مولود لكل سيدة خلال الفترة العمرية للإنجاب للمرأة، فضلاً عن أنه حدث تاريخى، لا بد أن يتم تسجيله.

وأوضح اللواء خيرت بركات، أن هناك جهودًا كبيرة للدولة لرفع معدلات النمو الاقتصادى، حيث وصلت للمرتبة الثالثة عالميًا وحصلت على إشادات المؤسسات الاقتصادية العالمية، ولكن ما زالت معدلات النمو الاقتصادى في مصر لا تحقق أكثر من 3 أضعاف معدلات النمو السكانى المستهدفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الثلاثاء.. الإعلان رسميا عن وصول عدد سكان مصر 100 مليون نسمة

رسميا.. إعلان وصول عدد السكان داخل مصر لـ 100 مليون نسمة غدا

بعد وصولنا لـ100 مليون نسمة.. الإحصاء: المشروعات القومية لن تصمد.. فيديو

هالة السعيد: نستهدف تحقيق طفرة بالمنظومة الصحية بنسبة 100%.. فيديو

وزيرة التخطيط: نسعى لضبط معدلات النمو السكاني بمجموعة من الآليات والبرامج

هالة السعيد تكشف مزايا مشروع تسجيل المواليد.. فيديو

ترشيحاتنا

هل تكرار الذنب يمنع استجابة الدعاء.. الإفتاء ترد.. فيديو

بـ الجلد المطرز.. ناهد السباعي تخطف الأنظار بـ إطلالة جريئة في أسوان.. شاهد

السعودية تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.. تفاصيل

مشكلة تمنع محمد صلاح من اللعب بـ أوليمبياد طوكيو.. تعرف عليها

جمال الغندور يكشف جنسيات حكام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

فايا يونان تكشف تفاصيل حياتها الفنية والشخصية للمرة الأولى .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إبراهيموفيتش VS رونالدو .. شاهد تدريبات ميلان استعدادا لمواجهة يوفنتوس

محمد صلاح يتألق .. تدريبات ليفربول استعدادا للمواجهاته القادمة ..صور

رجال الأمن يقدمون المساعدة لناخبي "تكميلية الجيزة" بلجنة أسماء فهمي القومية | صور