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مرأة

شخصيتك من تاريخ ميلادك.. مواليد 12 فبراير يحمل اليوم لك مفاجأة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:14 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
كثيرون لا يخطون خطوة واحدة؛ دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية؛ لذا تقدم خبيرة الأبراج عبير فؤاد، أهم النصائح لمواليد هذا اليوم، 12 فبراير، وفقا لعلم الأرقام.

وإذا كنت مولودا في يوم 12 فبراير؛ فإن ذلك يعني أنك شخص طموح لأقصى درجة، محب لعملك، تسعى جاهدا لتحقيق أهدافك مهما واجهتك مشاكل أو صعاب، وفى الوقت نفسه تحاول دائما كسب من حولك فى محيط العمل.

نصيحة خبيرة الأبراج عبير فؤاد: هذا العام مناسب لتحقيق أهدافك واستخلاص الخبرة مما مضى، ودراسة كل شيء قبل الإقدام عليه.
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