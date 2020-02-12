أحمد موسى يطالب وزير الطيران بإعادة فتح التحقيق في قضية الطيار الموقوف

ناشد الإعلامي أحمد موسى ، وزير الطيران بإعادة التحقيق في أزمة كابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان.





وقال "موسى" خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد: «فيه ظلم حصل وماينفعش نعدم نسور جو وهم على قيد الحياة».





وتأثر "موسى" على الهواء بعد بكاء الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان قائلاً: «ارفعوا الظلم لو سمحتوا، افتحوا تحقيق مرة أخرى وشوفوا الناس».





وكشف كابتن نهاد حافظ، مساعد الطيار الموقوف بسبب الفنان محمد رمضان، تفاصيل الأزمة التي حدثت بعد تصوير رمضان فيديو لنفسه وهو داخل كابينة قيادة الطائرة.





وقال "حافظ" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد «بعدما وصلنا الرياض وجدنا مواقع التواصل الاجتماعي مقلوبة على الفيديو الذي التقطه محمد رمضان داخل كابينة قيادة الطائرة»، مشيرا إلى أنه فوجئ بقرار إيقافه عاما رغم أنه غير مسؤول عن الواقعة وفقا للمحققين.





وتابع: «بقيت في الشارع ولم يعد لي مصدر دخل سوى معاش القوات الجوية»، مناشدا وزير الطيران بإعادة فتح التحقيق في الواقعة.





وكشف كابتن أشرف أبو اليسر، الطيار الموقوف بسبب محمد رمضان، حقيقة الفيديو الذي نشره رمضان على صفحته على فيس بوك بشأن طلب أبو اليسر تعويضًا قيمته 9.5 مليون جنيه.





وقال أبو اليسر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «أفتخر بتاريخي في القوات الجوية منذ كنت في عامي الثالث عشر»، مردفا «ما موقفي حينما يأتي ابني صاحب العشر سنوات ويقوللي يا بابا أنت اتطردت من الشغل».





وتابع «لم أطلب أموالاً من محمد رمضان كما ادعي، هل لو منحني هذا المبلغ في يدي سيعوضني عن فصلي من العمل بعد تاريخي الطويل في القوات الجوية»، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية ضد محمد رمضان، ليفصل القضاء في ادعاءاته.





وأكمل «ما تحدث عنه رمضان بشأن توظيفي في شركة طيران عار تماما من الصحة، كيف يحدث هذا وأنا موقوف عن العمل ورخصتي مسحوبة»، مؤكدا أن رمضان لم يتواصل معه حتى الآن مطلقا.





وأردف باكيا «معاش القوات الجوية هو مصدر دخلي الوحيد حتى الآن، وما تردد حول قيادة رمضان للطائرة مزاعم عارية من الصحة».