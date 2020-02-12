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فن

عمرو دياب يطرح ألبوم سهران.. اليوم

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:17 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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آيه عاطف
يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "سهران" اليوم الأربعاء، حيث أعلن منذ فترة، طرحه في هذا الموعد.

وكان عمرو دياب، قد طرح أكثر من برومو لأغانٍ مختلفة في الألبوم تمهيدًا لطرحه بشكل كامل، وكان من بين هذه الأغاني كل من أغنية "يا روقانك"، و"عم الطبيب"، و"هيعيش يفتكرني".

وقام "الهضبة" بغناء أغنية "عم الطبيب" لايف في إحدى حفلاته الغنائية، وقد تفاعل معها الجمهور بشكل كبير جدًا.

وتعاون عمرو دياب، مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين بالالبوم، من بينهم بلال سرور، وشادي نور، وتامر حسين، وصابر كمال، وأحمد المالكي، وغيرهم.
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