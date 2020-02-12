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فن

الحب الحب.. كارمن سليمان تعلق على قبلة زوجها

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 04:42 ص
كارمن سليمان وزوجها
كارمن سليمان وزوجها
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مصطفى كرم
شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع زوجها وطفلها الصغير.

وظهرت كارمن سليمان، وزوجها يقبلها، بالصورة، ليقوم طفلها بتقبيل والده في نفس اللحظة.

وعلقت كارمن سليمان على الصورة "صورة بعنوان الحب الحب.. البوس البوس".

وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله ربنا يحفظكم" و "ماشاء الله عليكم" و "عسلات" و "ايه الجمال ده كله".

يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".

وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.‎
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