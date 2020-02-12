الحب الحب.. كارمن سليمان تعلق على قبلة زوجها





وظهرت كارمن سليمان، وزوجها يقبلها ، بالصورة ، ليقوم طفلها بتقبيل والده في نفس اللحظة .





وعلقت كارمن سليمان على الصورة "صورة بعنوان الحب الحب.. البوس البوس".





وسرعان ما انهالت التعليقات من متابعيها عبر انستجرام وجاءت التعليقات بين "ماشاء الله ربنا يحفظكم" و "ماشاء الله عليكم" و "عسلات" و "ايه الجمال ده كله".





يذكر أن كارمن سليمان، شاركت مؤخرًا في غناء تتر مسلسل "نصيبي وقسمتك 3‏‎".





وجاء التتر في شكل دويتو غنائي بين كل من الفنانة كارمن سليمان، والملحن والمغني محمد الصاوي، الذي قدم تتر الجزء الأول منفردا‎.‎

شاركت الفنانة كارمن سليمان جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مع زوجها وطفلها الصغير.