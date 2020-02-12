دبابات الجيش التركي تحترق في سوريا.. فيديو

تستمر المواجهات بين القوات التركية في إدلب والجيش السوري منذ أوائل الشهر الجاري، حيث واصلت القوات السورية تقدمها في إدلب؛ مما كبد الـ"رتل" الذي أرسله أردوغان، خسائر فادحة.





وتداول رواد مواقع التواصل، مقطع فيديو، قالوا إنه يوثق لحظة احتراق دبابات الرتل العسكري التركي في إدلب ، بعد تعرضه للقصف من قبل الجيش السوري قرب منطقة سراقب ، بريف إدلب الجنوبي.





ويبين المقطع ، احتراق الدبابات التركية والأضرار التي لحقت بالآليات التركية.





وكانت تركيا أعلنت الأسبوع الماضي مقتل 8 من جنودها جراء قصف للجيش السوري استهدف إحدى نقاط المراقبة التركية، فيما ردت أنقرة باستهداف 115 موقعا للجيش السوري.





وقالت وزارة الدفاع التركية إنه "تم الرد بالمثل فورا على مقتل جنودنا بإدلب في إطار قواعد الاشتباك وحق الدفاع المشروع عن النفس".