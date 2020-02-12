السعودية تعمل على تطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا.. تفاصيل

أكدت وسائل إعلام سعودية، أن وزارة الصحة بالمملكة ، تُجري أبحاثا متقدمة؛ بهدف إيجاد عقار ضد فيروس كورون ا الجديد، الذي تسبب في حالة من الهلع على مستوى العالم، وتحديدا في الصين مركز تفشي الوباء.





وذكرت صحيفة "سبق" ، نقلا عن مصدر بوزارة الصحة ، أنهم يواصلون التنسيق مع الجهات المختبرية في العالم عند الوصول إلى نتائج دقيقة وناجحة.





وأضاف المصدر "مكونات اللقاح قد تكون قريبة من اللقاح الذي كافحت به الدول فيروس سارس".





وأشار إلى أن اللقاحات تأخذ مدة قد تصل لأشهر لأغراض الاختبار والتأكد من فعالية اللقاح، وذلك حتى يتم التوصل إلى نتيجة دقيقة تقضي على الفيروس.



