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فن

ممثل غول.. رشا مهدي تشيد بأداء الفنان أحمد صفوت.. شاهد

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:06 ص
رشا مهدي
رشا مهدي
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مصطفى كرم
أشادت الفنانة رشا مهدي بأداء الفنان أحمد صفوت خلال اشتراكه فى تصوير مسلسل طاقة حب. 
وغردت رشا مهدي عبر "تويتر": "‏ممثل غول بيعلِّي كل اللي معاه في المشهد واتبسطت أوي بالشغل معاه وغير كل ده ضيف جديد معانا على تويتر  صحيح أهلاوي صميم بس احنا كزملكاوية قلبنا أبيض وبنحب الناس الحلوه كلها الصورة من كواليس مسلسل ‎#طاقة_حب". 

وتواصل رشا مهدى تصوير مسلسلها الجديد "طاقة حب" والذى تغير اسمه مؤخرا بدلا من "إطمنى"، ويشاركها البطولة كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي.

مسلسل "طاقة حب" من تأليف أحمد صبحي، ويشارك فى بطولته كل من أحمد حاتم، يسرا اللوزي، أنوشكا، سامح الصريطي، أحمد فؤاد سليم، شيرين، وغيرهم.
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