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تكنولوجيا

إزاى تشترى تليفون مستعمل؟.. مخبر التكنولوجيا يشرح أفضل طريقة.. فيديو

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:59 ص
صدى البلد
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كريم جمال - عدسة: هدير عبده
قال المخبر التكنولوجى محمد النواوي إنه يؤيد بشدة شراء الهواتف الذكية المستعملة فى حالة رغبة المستخدم توفير بعض المال أو إذا كانت ميزانيته محدودة، ولكن بشروط يقدمها للجميع من أجل الحصول على أفضل هاتف بقيمة مقابل السعر.

ونستعرض فى الخطوات التالية كيفية شراء أفضل هاتف ذكى مستعمل بحسب نصائح الخبير التقنى:

1- لا تشترى هاتفا ذكيا إصدار أكثر من عام، فخامات الهواتف أصبحت لا تؤهلها للعيش مدة أطول.

2- اشترى هاتفا حديث الإصدار وادخل على موقع الشركة المصنعة له، وادخل الرقم السرى للهاتف لمعرفة تاريخ تشغيله.

3- ابتعد عن أى هاتف مستخدم أكثر من 6 أشهر.

4- لازم الكشف عن حالة البطارية وبعض الهواتف تظهر حالتها من داخل الهاتف.

5- شراء هاتف بدون آثار صدمات لأن تلك الصدمات تؤثر على على عمل الهاتف، وتجربة كل الخيارات بداخله للتأكد من عملها بشكل كامل.

6- الشراء من مكان معروف أو فى حالة شرائه من شخص استلمه من منزله للرجوع إليه مرة أخرى فى حالة تواجد عيب ما.

يذكر أن اليوتيوبر الشهير محمد النواوى حل ضيفًا فى ندوة بموقع صدى البلد الإخبارى، واستعرض فيها مشواره على يوتيوب على مدار أكثر من عام ونصف، تطرق فيها إلى الموضوعات الشائكة فى عالم الهواتف الذكية، بدايةً من شرائها من المتاجر وصولًا إلى كيفية تصنيعها وتقديمها للمستهلك، كما تطرق إلى السوق الصيني باعتباره الأضخم فى العالم، بالإضافة لتهديد فيروس كورونا القاتل لمستقبل التكنولوجيا عالميًا.
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