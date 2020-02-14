إزاى تشترى تليفون مستعمل؟.. مخبر التكنولوجيا يشرح أفضل طريقة.. فيديو

قال المخبر التكنولوجى محمد النواوي إنه يؤيد بشدة شراء الهواتف الذكية المستعملة فى حالة رغبة المستخدم توفير بعض المال أو إذا كانت ميزانيته محدودة، ولكن بشروط يقدمها للجميع من أجل الحصول على أفضل هاتف بقيمة مقابل السعر.





ونستعرض فى الخطوات التالية كيفية شراء أفضل هاتف ذكى مستعمل بحسب نصائح الخبير التقنى:





1- لا تشترى هاتفا ذكيا إصدار أكثر من عام، فخامات الهواتف أصبحت لا تؤهلها للعيش مدة أطول.





2- اشترى هاتفا حديث الإصدار وادخل على موقع الشركة المصنعة له، وادخل الرقم السرى للهاتف لمعرفة تاريخ تشغيله.





3- ابتعد عن أى هاتف مستخدم أكثر من 6 أشهر.





4- لازم الكشف عن حالة البطارية وبعض الهواتف تظهر حالتها من داخل الهاتف.





5- شراء هاتف بدون آثار صدمات لأن تلك الصدمات تؤثر على على عمل الهاتف، وتجربة كل الخيارات بداخله للتأكد من عملها بشكل كامل.





6- الشراء من مكان معروف أو فى حالة شرائه من شخص استلمه من منزله للرجوع إليه مرة أخرى فى حالة تواجد عيب ما.



