محمد النواوي يكشف عن تجربته فى التحول من هاو إلى محترف في عالم التقنية.. فيديو

كشف خبير التكنولوجيا محمد النواوى تجربته فى التحول من مهتم هاوى إلى محترف فى عالم التقنية، ومن ثم الوصول إلى مكانة مميزة بين المراجعين المصريين والعرب عبى منصة يوتيوب.





وقال النواوى:" الفكرة ببساطة إنى حطيت كاميرا أمام حياتى.. انا بقالى 20 سنة بعمل ده ومبقولش لحد يعمل زىى لأنى كنت بشترى تليفونات لمدة يوم وأروح أبيعها تناى وأخسر فيها عشان أعرف ايه الجديد فيها".





وتابع المخبر التقنى بأنه فى حالة كنت مستخدم وتشاهد مراجع يشرح بدون هاتف فى يده، لا تسمع منه معلومة لأنه لم يقم بتجربة هذا الجهاز لأنه المصداقية هنا غير موجود، إلا أنه فى حالة تواجد شخص يعرض أخبار التقنية ويستعرض تقنيات جديدة لم تصل بعد للمستخدمين او المطورين، هنا يفضل الإنصات له لأنه يستعرض تقنيات لا أجهزة.





وكشف أيضًا أنه بدًا على اليوتيوب بهاتف بـ 1200 جنيه فقط، ثم بدأ التطوير بكاميرا بسعر 10 ألاف حنيها لتعطيه ما يريده، وسيظل يستخدمها حتى يصل عدد متابعيه إلى 500 ألف، وهم الآن قرابة 300 ألف، والإستعانة بمايك بداية من فئة 200 جنيه وخوض التجربة فالمحتوى المميز هو الفيصل الحقيقى، خاصةً مع إختيار منطقة مختلفة و جديدة لم يتطرق إليها أحد من قبل من أجل النجاح.





يذكر أن اليوتيوبر الشهير محمد النواوى حل ضيفًا فى ندوة بموقع صدى البلد الإخبارى، واستعرض فيها مشواره على يوتيوب على مدار أكثر من عام ونصف، تطرق فيها إلى الموضوعات الشائكة فى عالم الهواتف الذكية، بدايةً من شرائها من المتاجر وصولًا إلى كيفية تصنيعها وتقديمها للمستهلك، كما تطرق إلى السوق الصينى باعتباره الأضخم فى العالم، بالإضافة لتهديد فيروس كورونا القاتل لمستقبل التكنولوجيا عالميًا.



