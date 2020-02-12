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أخبار البلد

حدث ليلاً | مرتضى منصور يهاجم الأهلي ويوجه رسالة للاعبي الزمالك.. ومحمد رمضان يتحدى الطيار المفصول.. وأزمة جديدة تضرب القصر الملكي البريطاني

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 07:44 ص
مرتضى منصور
مرتضى منصور
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أحمد النشوقي
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري عددًا من الأخبار المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها خلال التقرير التالي:
 

قبل أيام من انطلاق بطولة السوبر الأفريقي بين الزمالك والترجي التونسي والتي ستقام في قطر، أطلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك عددًا من التصريحات بشأن الفريق والسوبر المصري أمام الأهلي، وكذلك اتحاد الكرة.
 

نشر الفنان محمد رمضان، فيديو له، منذ قليل، وهو ينزل على سلالم إحدى الطائرات، على نغمات أغنية "القمر"، وهو ما يُعد تحديًا للطيار المفصول، الكابتن أشرف أبو اليسر.
 

كشف سهيل العريفي، رئيس اللجنة المنظمة لـ مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات، عن حقيقة وجود أزمة بشأن المباراة وموعد وصول بعثتي الفريقين.


منذ أواخر العام الماضي ويعيش القصر الملكي البريطاني وصلات متتالية من الأزمات والمشكلات والأحزان والأمراض والفضائح، فكان آخر تلك الأزمات هو إعلان حفيد الملكة "بيتر فيليبس" انفصاله من زوجته الكندي "أوتم".


في قرار مفاجئ أثار مزيدًا من الجدل حول تدخل الرئيس الأمريكي في قضايا المقربين منه، رفض فريق الادعاء العام المعني بمحاكمة روجر ستون مستشار الرئيس دونالد ترامب السابق، استكمال القضية، مُتقدمين باستقالتهم؛ بحجة تدخل ترامب في القضية.


في لقطة أقرب للقطات أفلام الخيال العلمي، التقطت وكالة "ناسا" لعلوم الفضاء، صورة مبهرة، لرائد فضاء أمريكي سابح في الفضاء.
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