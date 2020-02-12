المصائب لا تأتي فرادى.. أزمة جديدة تضرب العائلة المالكة

منذ أواخر العام الماضي ويعيش القصر الملكي البريطاني وصلات متتالية من الأزمات والمشكلات والأحزان والأمراض والفضائح، فكان آخر تلك الأزمات هو إعلان حفيد الملكة "بيتر فيليبس" انفصاله من زوجته الكندي "أوتم".





اتخذ "فيليبس" حفيد الملكة إليزابيث خطواته في إنهاء زواجه الذي استمر 12 عامًا من الكندية "أوتم"، وقد أبلغ الأمير الملكة والعائلة بقراره هو وزوجته، بحسب ما نشرت صحيفة "ذا صن" البريطانية.





وأوضح "فيليبس" في بيان له جاء على لسان المتحدث الرسمي باسمه، أن قرار الانفصال هو تلبية لرغبة زوجته "أوتم" صاحبة الـ 41 عامًا، في إنهاء هذا الزواج رغم أنه يشعر بالحزن حيال رغباتها هذه.





"فيليبس"هو ابن الأميرة آن ابنة الملكة إليزابيث الثانية، ويأتي ترتيبه في ولاية العرش رقم 15، لكن يفضل فيليبس الحياة البعيدة عن أضواء الملكية حتى أنه لا يحمل أية ألقاب ملكية.





وتزوج فيليبس وأوتم في عام 2008، وأنجبا ابنتين هما سافانا 9 سنوات وإيسلا (7 سنوات)، وقال بيانهما إنهما سيتقاسمان حضانة الطفلتين.